Gründerzuschuss für Hebammen im Landkreis Rotenburg

Von: Michael Krüger

Schwangere zu unterstützen, ist eine Kernaufgabe von Hebammen. Die Frauen sollen nicht allein gelassen werden. Der Landkreis möchte helfen. © dpa

Die Kreispolitik startet ein Hilfsprogramm für Hebammen im Landkreis Rotenburg. Bis zu 10.000 Euro Gründerzuschuss gibt es, dazu Unterstützung bei der Suche nach Räumen für Kurse.

Rotenburg – Das Thema ist hoch emotional, trotzdem braucht es eine politisch nüchterne Entscheidung: Nachdem die SPD-Kreistagsfraktion Anfang November einen Eilantrag zur Förderung der Hebammenarbeit im Landkreis Rotenburg gestellt hatte und dieser im Sozialausschuss zunächst vertagt wurde, schlugen die Emotionen hoch. Hinter den Kulissen aber wurde an einem Kompromiss gearbeitet. Der steht nun: Im Finanzausschuss ist ein entsprechendes Hilfsprogramm auf den Weg gebracht worden. Am 21. Dezember soll der Kreistag dieses beschließen.

CDU sucht Kompromiss

„Es ist wichtig, eine Hausnummer dran zu schreiben“, betont Eike Holsten (CDU) als Sprecher der Mehrheitsgruppe im Kreistag. Er hat zuletzt viele Gespräche geführt mit der Verwaltung und der SPD. Im Ergebnis steht ein Änderungsantrag, der den bisherigen Eilantrag ergänzt. Die „Hausnummer“ beträgt zunächst 70 000 Euro für fünf Jahre, dazu eine neue halbe Stelle im Gesundheitsamt für die Koordination der Hebammenarbeit im Landkreis. Das Geld soll für fünf Hebammen-Gründerzuschüsse pro Jahr bereitstehen. Pro ausgezahlten 2 000 Euro müssten sich die Hebammen verpflichten, ein Jahr lang im Landkreis tätig zu sein, maximal wären es dann 10 000 Euro. Darüber hinaus sollen über eine noch zu erarbeitende Förderrichtlinie Raumkostenzuschüsse für Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse beantragt werden können, wenn diese nicht anders finanzierbar seien. Auch werde die neue Koordinierungsstelle damit beauftragt, gegebenenfalls öffentliche Räume zu vermitteln. Da die Hebammenarbeit zwar sehr wichtig für die Menschen im Landkreis sei, aber eigentlich nicht in der Zuständigkeit des Kreises liege, solle sich der Landrat bei der Landesregierung für eine entsprechende Unterstützung der Kommunen stark machen, heißt es im Antrag.

Kreisverwaltung zunächst skeptisch

Begründet worden war die Initiative der SPD mit einer „prekären Lage“ der freiberuflichen Hebammen und drohenden Engpässen bei der Versorgung von Schwangeren und jungen Familien. Die SPD will nicht länger tatenlos zuschauen, wie es für werdende Mütter immer schwieriger wird, eine Hebamme mit freien Kapazitäten zu finden, so die SPD-Unterbezirksvorsitzende Ina Helwig: „Das ist ein zunehmend präsenter werdendes Thema und sorgt zurecht für Besorgnis in der Gesellschaft.“ Zudem liege der Altersdurchschnitt der im Landkreis Rotenburg freiberuflich arbeitenden Hebammen bei „50 plus, was eine Verschärfung der Situation in absehbarer Zeit erwarten lässt“.

Kreistag entscheidet am 21. Dezember

Die Kreisverwaltung hatte das Anliegen im Sozialausschuss als durchaus gerechtfertigt beschrieben, aber gleichfalls betont, man habe für die Umsetzung keine „finanziellen und personellen Kapazitäten“. Auch sei man prinzipiell gar nicht zuständig, so Sozialdezernentin Imke Colshorn. Die Politik will das Programm dennoch geschlossen auf den Weg bringen. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Änderungen sieht die SPD bis zur Kreistagssitzung am 21. Dezember noch Beratungsbedarf, eine Empfehlung des Finanzausschusses gab es noch nicht. Aber, so Vorsitzender Wolfgang Harling (SPD): „Wir arbeiten an einem guten Projekt.“