Grünabfall: Probelauf gelungen

Rotenburg – Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD) hatte erst am Donnerstag die Entsorgung von Grünabfall auf den beiden Sammelstellen der Stadt unter strikten Auflagen in Zeiten des Coronavirus wieder genehmigt. Damit sei einer Bitte des Deutschen Städtetages entgegengekommen, erklärte Weber. Der Probelauf ging am Wochenende an der Harburger (Freitag und Samstag) und Zevener Straße (Samstag und auch am Montag) über die Bühne, um zu sehen, ob die Vorgaben des Abstandshaltens funktionieren. Es klappte: Die verantwortlichen Mitarbeiter der Stadt lobten das disziplinierte Verhalten der Bürger an beiden Stellen.

„Alle haben sich strikt an unsere Anordnungen gehalten, und es herrschte dabei ein guter Umgangston“, freuten sich Friedrich Ruhl und ein weiterer Bauhof-Mitarbeiter von der Sammelstelle Zevener Straße, dass alles so gut lief. Ruhl vermutet aber einen Anstieg, wenn sich die Öffnung weiter herumgesprochen hat – zumal nicht alle umliegenden Kommunen ebenso verfahren. Nur um 12 Uhr habe sich ein Stau auf der Bundesstraße 71 ergeben. „Den haben wir aber, dank des schnellen und disziplinierten Abladens durch die Leute, bereits nach kürzester Zeit auflösen können“, erklärte Ruhl. Es seien bereits einige Leute aus Sottrum hier gewesen, um den Grünabfall in Rotenburg zu entsorgen.

„Die Container sind fünf Meter lang. Da lassen wir immer ein Fahrzeug zum Entladen ran. So bleibt der Sicherheitsabstand bewahrt. Beim Abladen der Baum- und Strauchschnitte konnten wegen der Länge der Ablade-Zone bis zu zehn Fahrzeuge mit großem Sicherheitsabstand abgestellt und entladen werden.“ So gab es an der Zevener Straße nur zu Beginn Warteschlangen, und „das Abladen verlief kontinuierlich hintereinander weg“, so Ruhl auf Anfrage unserer Zeitung nach getaner Arbeit am Samstagabend.

An der Harburger Straße konnte bereits am Freitag Grünabfall abgeladen werden. „Es bildete sich eine Warteschlange. Aber die Leute haben geduldig gewartet und sich strikt an meine Anweisungen gehalten“, beschrieb Hans-Werner Christiansen vom Bauhof die Situation. Er habe keine Zeit gehabt, eine kleine Pause einzulegen. „Heute sieht es kaum anders aus. Wegen der guten Disziplin der Leute konnte ich den Mindestabstand von fünf Metern einhalten und dementsprechend Fahrzeuge zum Abladen auf das Gelände lassen. Keiner blieb länger als nötig“, berichtete er am Samstag. Auch über die Mittagszeit bildeten sich an der Harburger Straße vor der Sammelstelle längere Schlangen, die aber den Verkehr auf der Harburger Straße nur kurzzeitig beeinträchtigten.

Die Bauhof-Mitarbeiter werden dem Bürgermeister die positive Mitteilung machen, dass die Öffnungszeiten eingehalten werden können. Sie hätten nach den Erfahrungen vom Wochenende keine Bedenken.