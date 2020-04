Ordnungsamt und Polizei ziehen positives erstes Fazit zu den Corona-Lockerungen

Rotenburg - Von Ann-Christin Beims. Die ersten Tage mit den Corona-Lockerungen sind um. Und obwohl die Straßen vor allem in der Innenstadt im Vergleich zu den vergangenen Wochen wesentlich lebhafter und voller sind, halten sich die Rotenburger zu großen Teilen an die Verordnungen. Das bleibt Polizei und Ordnungsamt nicht verborgen, die darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden. „Wir haben nur sehr wenige Verstöße, im Moment ist es im Landkreis recht entspannt“, erklärt Polizeisprecher Heiner van der Werp. Auch Rotenburgs Ordnungsamtsleiter Frank Rütter ist nach ersten Kontrollgängen durch die Stadt zufrieden: „Es gibt keine Verstöße, die nicht kurzfristig korrigierbar gewesen sind.“

Es seien spürbar mehr Menschen unterwegs. „Es ist Leben in der Stadt – wie gut das ist, muss jeder für sich selbst entscheiden“, sagt van der Werp. „Wir kontrollieren, fahren oft durch die Stadt.“ Wenn möglich, seien Kollegen auch zu Fuß unterwegs. „Wir wollen sichtbar sein – aber immer mit Augenmaß.“ Sie ermahnen bei Verstößen, bei gravierenden Verstößen schreiten sie konsequent ein. Das könnten beispielsweise zu viele Leute in einem Auto sein oder Partys, meist in Privatwohnungen, die umgehend beendet werden. Dabei könnte es teuer werden: Wer den Mindestabstand in der Öffentlichkeit nicht einhält, zahlt 150 Euro; bei Ansammlungen von fünf Leuten und mehr können 200 bis 400 Euro fällig werden. Wichtig sei, darauf zu achten, ob jemand ganz bewusst verstößt, da komme das genannte Augenmaß ins Spiel. Zwar dürfen Speisen und Getränke nicht im Rahmen von 50 Metern um die Gaststätte herum verzehrt werden, wer sich jedoch ein Eis hole und im zügigen Weggehen schon anfängt zu essen, werde nicht gleich angemahnt.

Da er auch Beispiele aus anderen Kommunen kennt, lobt Rütter das Verhalten der Menschen ausdrücklich. „Sie sind gewissenhaft und sehr diszipliniert“, das sei anderswo nicht der Fall. Auch die Wochenmarktbeschicker, die an anderen Standorten unterwegs sind, hätten sich auf Nachfrage diesbezüglich sehr positiv ihm gegenüber geäußert. Seit Mittwoch sind auch die Blumenverkäufer wieder auf dem Markt, sodass wieder mehr Stände auf dem Platz vor dem Rathaus aufgebaut waren. Durch Verschiebungen einzelner Marktbeschicker hätten sie möglichst viel Platz für die Kunden geschaffen, damit Abstandhalten möglich sind. Die Geschäftsleute, froh darüber, dass sie ihre Türen wieder öffnen dürfen, hätten sich sehr verständig gezeigt und seien bemüht, alle geforderten Hygienemaßnahmen entsprechend umzusetzen. An der ein oder anderen Stelle seien noch Korrekturen notwendig gewesen, aber das sei ganz natürlich, schließlich müssten alle erst lernen, sich auf die neue Lage einzustellen. „Durch beratende Einflussnahme“ konnten sie helfen, nennt Rütter es. Auch die Polizisten legen ihr Hauptaugenmerk zunächst darauf, zu verdeutlichen, wenn Leute etwas falsch machen, bevor Konsequenzen gezogen werden.

Am Montag, dem ersten Tag der Lockerungen, gab es noch keine Kontrolle von Seiten des Ordnungsamtes. Am nächsten Tag seien die Mitarbeiter des Außendienstes erst den äußeren Bereich mit den größeren Geschäften abgegangen. Denn Läden mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche müssen einen Teil dessen absperren. „Das war soweit alles gut umgesetzt“, so Rütter. Anschließend war die Innenstadt an der Reihe, dort gab es „überhaupt nichts zu bemängeln“, erklärt der Ordnungsamtsleiter. Da einige Geschäftsleute gefragt hatten, ob sie noch etwas ergänzen können in ihren Maßnahmen, standen ihnen Rütters Kollegen unterstützend zur Seite. Nicht immer einfach, wie er zugibt: „In der ganzen Zeit, die ich das jetzt mache, gab es noch nie so viele Änderungen für einen bestimmten Bereich in so kurzer Zeit.“

„Die Leute sollen merken, dass wir da sind, vor Risiken bewahren wollen“, so Rütter. Aber ständig unterwegs sein könne man nicht. „Die Kollegen im Außendienst sind gerade ohnehin viel auf Achse, das ist schon nicht einfach.“ Interessant werde es nach beider Meinung, wenn ab Montag die Maskenpflicht in Kraft tritt. Van der Werp hofft auf die Vernunft der Menschen, befürchtet aber auch, dass mancher leichtsinnig werden könnte. Das sieht Rütter ebenso: „Persönlich habe ich Sorge, dass nach der bisherigen Sorgfalt, der Abstand, der eingehalten wird, vielleicht jetzt falsche Schlüsse gezogen werden – denn eine Maske entbindet nicht von den anderen Gewohnheiten“, mahnt er daher auch deutlich. Die Distanz zu verringern aus falschem Sicherheitsdenken heraus „wäre fatal“.