Große Umtauschaktion

Alte Führerscheine müssen bis 2033 genormtem Dokument weichen

+ Simon Hartmeyer von der Führerscheinstelle zeigt einen Führerschein nach der EU-Norm, wie er ab 19. Januar 2033 überall verbindlich ist. Foto: buschmann

Rotenburg/Bremervörde - Von Ulf Buschmann. Vor allem ältere Autofahrer lieben ihn – den „Lappen“. So nennen all jene ihren Führerschein, der noch grau ist und bis Ende der 1980er-Jahre ausgestellt wurde. Auf ihn folgte das neue Dokument in „Schweinchen-Rosa“, so der Volksmund. Wer danach entweder gerade seine Fahrerlaubnis machte oder den alten verlor, bekommt seit dem 1. Januar 1999 nur noch einen im Scheckkartenformat. Dieser ist in der ganzen Europäischen Union (EU) einheitlich.