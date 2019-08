Große Klänge in der Kirche

Alexander Fiseisky verlangt der Orgel einiges ab und beeindruckt Zuhörer

+ Brigitte Klapproth (r.) assistiert respektvoll dem großen Gast aus Moskau, Alexander Fiseisky, an der Orgel. Foto: Pröhl

Rotenburg - Von Henrik Pröhl. „Und, funktioniert sie wieder?“ ist die bange Frage in der Stadtkirche an diesem Abend im August. Gemeint ist die Klais-Orgel, die zur Musik am Ersten bereits am Nachmittag ihren Geist aufgab. Strom ist da, Wind auch. Aber die elektronische Setzeranlage, die per Computer alle Register steuert, ist ausgefallen. Sollte der Gast-Organist, Alexander Fiseisky, umsonst aus Russland angereist sein? Helmut Unger gibt bei seiner Begrüßung der Gäste Entwarnung. Es war wohl die Hitze, die Madame Klais zugesetzt hat. Wer kennt diese kleinen und dennoch verheerenden Aussetzer am eigenen PC nicht? Jetzt ist die Orgel gelüftet und bereit für den prominenten Gast aus Moskau. Professor Fiseisky nutzt die Gunst der Stunde und langt kräftig zu. Sein Auftakt mit Bachs Fantasie G-Dur, dem sogenannten „Pièce d‘orgue“, ist fulminant und jagt Ton-Kaskaden experimenteller Musik des Barock flott und nähmaschinenartig durchs Orgelgehäuse, während der gravitätische Mittelteil reichhaltig gesetzt ist. Zwei Choralbearbeitungen Bachs packt der Organist mit Weltruhm warm, vollmundig und rund. Fiseisky spart nicht mit Wind, fordert der Orgel alles ab, was Luft braucht. Bachs Fantasie und Fuge in a-Moll platzt geradezu festlich heraus und lässt etwa 40 Zuhörer die Köpfe einziehen. Die Hitze der letzten Tage hat offenbar nicht nur der Elektronik einen Streich gespielt, auch manche Pfeife ist leicht verstimmt und sorgt so für ein flirrendes Plenum, auf das der Gastorganist keine Rücksicht nimmt. Er zieht alles, was ihm zur Verfügung steht. Manchmal kann man den Eindruck haben, der Professor aus Moskau habe noch Pfeifen im Reisegepäck mitgebracht. Dass er auch bei Mendelssohns Choral und Variation kraftvoll zubeißt, überrascht nicht. Mit Sofia Gubadulina betritt der hochprofessionelle Künstler zeitgenössische Musik. Die Orgel beginnt zu stöhnen, klingt richtig böse. Es rumort hier und trillert dort. Donnergrollen lässt langersehnte Gewitter und Blitze aufziehen, Cluster auf dem Manual bedient Fiseisky durch Armauflegen. Nun macht er sie doch noch kaputt, mag sich mancher Gast Sorgen um die Klais-Orgel machen. Doch Alexander Fiseisky lässt nicht locker und nimmt sich in Abänderung des Programms noch einmal Bach und Mendelssohn vor, um sie kraftvoll und gnadenlos zum Strahlen zu bringen. Das sind Klänge, groß wie Russland. Schluss-Akkord, bedächtiges Schweigen. Um dem ein Ende zu machen, beginnt Fiseisky selber mit dem Applaus auf der Orgelbank. So kann man es auch machen, und brav setzt das Publikum mit ein.