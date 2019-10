Große Aufgaben zu stemmen

Rotenburg - Von Wieland Bonath. Abiy Ahmed (43), im Juni 2018 gewählter äthiopischer Ministerpräsident, wurde am Freitag der Friedensnobelpreis verliehen. Diese wichtigste politische Auszeichnung gab es als Anerkennung für die Reformbemühungen in seinem Land und den Friedensschluss mit dem Nachbarstaat Eritrea.

Die Rotenburger Diakonisse Annemarie Weseloh (91), die von 1958 bis 2001, also insgesamt 43 Jahre, für die Mission ungezählten Menschen geholfen hat, gehört zu denen, die wissen, was die Bewohner dieses Landes auszuhalten hatten und erleiden mussten: blutige Kriege, Tod, Hunger, Krankheiten, politisches und wirtschaftliches Chaos. Abiy Ahmed, der als neuer Regierungschef noch vor einem Riesenberg ungelöster Aufgaben steht, gilt als Hoffnungsträger. Schwester Annemarie, die heute in einer Wohnung im Diakonissen-Mutterhaus lebt, weiß: „Große Aufgaben warten noch auf Abiy Ahmed, bis er den Vielvölkerstaat Äthiopien in eine funktionierende Demokratie umgewandelt hat.”

Als die in Fintel als eine von sieben Geschwistern geborene Annemarie Weseloh nach ihrer Ausbildung in Rotenburg und Tübingen zur Krankenpflegerin und Hebamme und einem Kurs in Tropenmedizin 1958 zum ersten Mal nach Äthiopien geschickt wurde, regierte noch Kaiser Haile Selassie. In Aira, Challia und Nekemte gab es kleinere, sparsam ausgestattete Krankenhäuser. Stationen mit dem Nötigsten gehörten zu den Arbeitsplätzen von Schwester Annemarie und ihren Kollegen.

Die Behandlung von Krankheiten, die Versorgung von Verletzungen und vor allem die Aufklärung über die Immunschwäche Aids gehörten zu den Aufgaben von Schwester Annemarie. Die 91-jährige erinnert sich: 1958 habe die Einwohnerzahl Äthiopiens, das dreimal so groß ist wie Deutschland, noch rund 17 Millionen Menschen betragen. Inzwischen sei diese Zahl auf circa 110 Millionen explodiert. Entsprechend seien die Probleme gewachsen. 120 Volksgruppen und 75 verschiedene Sprachen – Annemarie Weseloh spricht Oromo – komplizierten das Zusammenleben.

Helga Koll (78) aus Elsdorf ist am Freitag zu ihrer Schwester Annemarie nach Rotenburg gekommen. Die beiden waren vor acht Jahren für vier Wochen nach Äthiopien geflogen. Helga Koll, die fast 30 Jahre am Diako Rotenburg, davon viele Jahre als Nachtschwester, arbeitete: „Ich war zum ersten Mal in Afrika. Ich wollte mir selbst ein Bild von dem machen, wo meine Schwester so viele Jahre gearbeitet hat. Allerdings war alles ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte.“

Schwester Annemarie, die nach ihrer Pensionierung immer wieder „ihre” Afrikaner in Äthiopien besucht hatte und mit viel Liebe, Zuneigung und Dankbarkeit empfangen wurde, war im Oktober vergangenen Jahres mit ihrem Neffen und dessen Familie zum vermutlich letzten Mal in Äthiopien. Ob sie es wirklich schafft, erneut in Hamburg zur langen Reise in ihr geliebtes Äthiopien in den Flieger zu steigen, wusste sie nicht genau.

Auf jeden Fall freut sich Annemarie Weseloh darüber, dass das von Pastor Michael Schwekendiek, dem ehemaligen Geschäftsführer des Diakoniekrankenhauses, einst ins Leben gerufene Äthiopien-Projekt so erfolgreich ist. Aus vielen Teilen Deutschlands haben rund 250 Bürger eine Patenschaft für Aidswaisen übernommen.