„Größter Zivilisationsbruch“ - Gedanken zum Holocaust-Gedenktag

Rotenburg - Seit 1996 ist der 27. Januar in Deutschland der gesetzlich verankerte Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, seit 2005 zudem der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Am Montag vor genau 75 Jahren hat die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit. Diesen Tag des Gedenkens gestalten in der Kreisstadt die Rotenburger Werke stets zusammen mit der Stadt Rotenburg. Um 19 Uhr beginnt die Gedenkfeier am Abend in der Kirche „Zum Guten Hirten“. Vor diesem Hintergrund haben wir mit Inge Hansen-Schaberg ein Interview geführt. Sie ist die Vorsitzende des Fördervereins Cohn-Scheune, in der seit inzwischen zehn Jahren ein jüdisches Museum zu finden ist.

Frau Hansen-Schaberg, warum ist das Erinnern aus Ihrer Sicht immer noch so wichtig?

Vor 75 Jahren wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz von der Roten Armee befreit. Dort sind über 1,1 Millionen Menschen ermordet worden, darunter auch die Rotenburger Hildegard und Hermann Cohn. Beide gehörten zu dem alteingesessenen Bürgertum unserer Stadt, führten das Textilgeschäft an der Großen Straße 32, bis sie aufgrund des Boykotts jüdischer Geschäfte 1934 Konkurs anmelden und ihr Haus verlassen mussten. Sie fanden danach keine Existenzmöglichkeit mehr in Rotenburg und lebten völlig isoliert. „Hier sind wir ja allein wie Verbannte“, schrieb Hermann Cohn an seine ins englische Exil geflüchtete Tochter Hildegard am 21. Mai 1939. Nachdem ihnen auch die gemietete Wohnung an der Werkstraße 1 gekündigt worden war, zogen sie nach Berlin. Sie lebten unter schwierigen Bedingungen und warteten auf ein Visum für Kolumbien, wo ihre Tochter Erna und deren Mann, Julius Appel, im Exil lebten und sich bemühten, die Eltern zu retten. Mit dem Auswanderungsverbot im Oktober 1941 zerschlugen sich alle Hoffnungen. Sie mussten Zwangsarbeit leisten und wurden in den ersten Märztagen 1943 nach Au–schwitz deportiert. Die Entrechtung, Verfolgung und Ermordung der europäischen jüdischen Bevölkerung in der Zeit des Nationalsozialismus stellt den größten Zivilisationsbruch in der deutschen Geschichte dar. Daran erinnern wir in unserer Ausstellung in der Cohn-Scheune.

Gewinnt dieser Gedenktag aufgrund zunehmender rechter Gewalt in unserem Land gerade heute zusätzlich an Bedeutung?

Der Gedenktag ist wichtig angesichts des wachsenden Antisemitismus und der aus Fremdenhass gespeisten rechtsextremistischen Gewalttaten.

Es erscheint als besonders wichtig, die jüngere Generation immer wieder mit diesem Teil unserer Geschichte zu konfrontieren. Das passiert in besonderem Maße in der Cohn-Scheune. Wie gehen die Jugendlichen damit um, wenn sie bei Ihnen zu Gast sind?

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Schülerinnen und Schüler sich durch die Ausstellung inspirieren lassen, sich mit der Thematik allgemein und insbesondere auch mit der Verfolgung jüdischer Menschen in der NS-Zeit näher auseinanderzusetzen. Gerade der lebensgeschichtliche Ansatz, der lokale Bezug und die Zeugnisse aus dem Leben der Cohns bieten einen guten Zugang. Wichtig ist dabei auch die Tatsache, dass sich die beiden Cohn-Töchter ins Exil retten konnten und den Holocaust überlebt haben.

Welche Fragen liegen den Jugendlichen besonders am Herzen, wenn sie in der Cohn-Scheune sind?

Meist waren die Jugendlichen noch nie zuvor in der Cohn-Scheune. Sie haben weniger Fragen, eher ein Interesse an Informationen. Ich denke, dass sie nach der Projektarbeit vermutlich mit vielen Fragen nach Hause gehen und dass sie sich weiter mit dem Thema befassen.

Wie bewerten Sie darüber hinaus das, was in den Schulen an Aufklärungsarbeit geleistet wird, die ja letztendlich auch ein Stück weit als Prävention zu verstehen ist, damit so etwas nie wieder passiert?

In den Lehrplänen ist angesichts der vorgeschriebenen Themenvielfalt wenig Platz für eine intensive Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Aber alle Rotenburger Schulen haben inzwischen die Cohn-Scheune als außerschulischen Lern- und Bildungsort schätzen gelernt. Uns ist die pädagogische Arbeit mit Schulklassen wichtig, weil wir das Konzept der Menschenrechte, die Toleranz gegenüber Fremdem und die Völkerverständigung als wesentlich für unser aller Leben vermitteln möchten.

Es gibt immer weniger Zeitzeugen. Wie schwer ist es für ein Museum wie die Cohn-Scheune, die Erinnerungen wach zu halten und zu mahnen? Welche Möglichkeiten haben Sie?

Mir geht es in meiner Arbeit nicht darum zu mahnen, sondern aufzuklären und die kritische Auseinandersetzung zu fördern. Die uns insbesondere von Hildegard Jacobsohn geb. Cohn zur Verfügung gestellten Dokumente, Fotos, Briefe und erzählten Erinnerungen sind in der Cohn-Scheune präsent. Diese Dinge vermitteln in unserem Museum die Lebensgeschichten der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Zurzeit arbeite ich, unterstützt durch die Cohn-Enkelin Edith-Meinhardt, an der Erweiterung der Dauerausstellung um das Exil der Töchter und die Rückkehr nach Deutschland. Das ist nicht nur historisch spannend, sondern verweist auch auf die Parallelen zur aktuellen Problematik von Flucht und Exil weltweit. Dieser neue Aspekt wird ab 23. Februar ein Bestandteil der Präsentation in der Cohn-Scheune sein. Dank der finanziellen Unterstützung durch die Stiftung der Sparkasse Rotenburg Osterholz konnte dieses Projekt realisiert werden.

Die Cohn-Scheune hat mittlerweile ihren Platz in Rotenburg gefunden und ist als Einrichtung etabliert. Lässt sich daraus schließen, dass bei uns alles gut ist, auch wenn vielerorts in unserem Land immer noch oder wieder der Antisemitismus spürbar und sichtbar ist?

Wir feiern in diesem Jahr unser zehnjähriges Bestehen. Die Dauerausstellung und die Veranstaltungen unserer Kulturwerkstatt werden sehr gut besucht. Nach anfänglichen Anfeindungen hat sich die Lage in Rotenburg beruhigt, aber ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass der Antisemitismus aus unserer Gesellschaft verschwinden wird. Umso mehr habe ich mich über die spontane Solidaritätsbekundung von 42 Schülerinnen und Schülern der Kurse 17B und 19B der Gesundheits- und Krankenpflegeschule am Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg gefreut, die wenige Tage nach dem Anschlag in Halle / Saale am 14. Oktober vergangenen Jahres eine Menschenkette um die Rotenburger Cohn-Scheune herum gebildet haben.