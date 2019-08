Sergej Pisarenko eröffnet Dienstag seine Ausstellung

Weißrussland und seine Hauptstadt Minsk sind für den international renommierten Kunstmaler Sergej Pisarenko so etwas wie die Kulturgrenze zwischen Ost und West. Seit sieben Jahren wird der 52-Jährige jedes Jahr mindestens einmal zum „Grenzüberschreiter”. Dann hält es ihn nicht mehr in der zwei Millionen-Einwohner-Stadt und in den Weiten seiner waldreichen Heimat, dann bepacken er und seine Frau Strauta Alla ihren japanischen Subaru für eine jeweils sechswöchige Reise in den Landkreis Rotenburg.

Rotenburg - Mit Staffelei, Leinwand, Papier, Farben, Pinseln und Zeichenstiften mehr als 1 200 Kilometer von Weißrussland über Polen nach Hamburg und in Sittensen von der A 1 in das wenige Kilometer entfernte Freetz bei Lengenbostel. Endstation des Künstlers zum Tanken neuer Eindrücke und Ideen sowie zum Malen und Zeichnen: das alte Forsthaus, in dessen beschaulicher Stille das Ehepaar Pisarenko regelmäßig Quartier bezieht.

Der Rotenburger Kinder- und Jugendarzt Dr. Christoph Dembowski ist Initiator und Organisator der ersten Ausstellung mit Werken von Sergej Pisarenko in der Kreisstadt. Der Vernissage Dienstag um 16 Uhr im Cafesito am Pferdemarkt schließt sich die dreiwöchige Pisarenko-Ausstellung im Schalterraum der benachbarten Sparkasse an. Rund 20 Ölbilder mit Naturmotiven, darunter Motive aus dem Landkreis Rotenburg, werden zu sehen sein. Dembowski: „Besonders feinsinnig erfasste Motive unserer natürlichen Umgebung.” Durch diese Ausstellung, ergänzt der Arzt, soll Sergej Pisarenko in Rotenburg willkommen geheißen werden.

Die Bekanntschaft der beiden Männer reicht zehn Jahre zurück. 2009 hat Dr. Christoph Dembowski Sergej Pisarenko bei einem seiner Besuche in Weißrusslands Metropole zum ersten Mal getroffen. Der Beginn gegenseitiger Besuche und einer wachsenden Freundschaft. 2011 dann die erste Ausstellung des weißrussischen Künstlers in Visselhövede. Sehr viele Besucher sahen auch die beiden weiteren Ausstellungen, 2015 im Handwerkermuseum in Sittensen und 2017 in der Mahlstedter Mühle in der Nähe von Bremervörde. Landschaftsmalerei, Stillleben, Tierbilder, Porträts, markante alte Bäume, der kleine Junge mit dem Hockeyschläger in der Hand und dem traurig-versonnenen Blick zu den Freunden, die sich gerade beim Hockeyspiel austoben dürfen – Pisarenkos Themenvielfalt scheint unbegrenzt.

„Weißrussland”, sagt Christoph Dembowski und denkt auch an die jüngere Vergangenheit, als Weißrussland von den Nazis besetzt und noch Teil der UdSSR war, „hat eine unvorstellbare Leidensgeschichte. Die Bilder von Pisarenko sind ein wohltuendes Gegengewicht dazu. Sie erzählen andere Geschichten von Menschen und versuchen, die Natur in ihrer Reichhaltigkeit zu erfassen.”

Arbeiten des 52-Jährigen sind inzwischen bei Ausstellungen in Göteborg, Ankara, Moskau und in Litauen gezeigt und teilweise ausgezeichnet worden. Pisarenko wurde in der Nähe von Minsk geboren. Als die Eltern 1974 in die Industriestadt Karaganda (Kasachstan) zogen, wurde er eingeschult und bald als besonderes künstlerisches Talent erkannt. Den sechsjährigen Besuch der Kunstakademie in Minsk schloss er 1994 mit dem Examen ab.