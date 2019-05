Kandidatensuche kann beginnen

Gratulation an die Grünen!

Wer hätte das gedacht? Die Grünen sind in Rotenburg plötzlich zweitstärkste Kraft. Da gratuliert am Wahlabend sogar der eine oder andere Sozialdemokrat, obwohl die Auszählung der Briefwahl noch gar nicht abgeschlossen ist. Das ist ein dickes Ding, denn die beiden „Großen“ lassen mächtig Federn, und die CDU schafft es nur noch mit Ach und Krach, sich als die Nummer eins in der Kreisstadt zu behaupten. Sie vereint 27,4 Prozent der Wählerstimmen auf sich, die Grünen holen 26 Prozent. Und die SPD? Sie bringt es auf magere 18,4 Prozent. Was sich da am Sonntag an der Wümme abgespielt hat, ist zu einem ganz erheblichen Teil auch den lokalen Themen geschuldet. Gerade erst haben die Grünen deutlich gemacht, was sie von den Baumfällungen entlang der Kreisstraßen in den vergangenen Winterhalbjahren halten: nichts! Sie sind immer wieder bemüht, um eine bessere Verkehrsentwicklung. Sie setzen sich ein für eine Mitgliedschaft in der Initiative CO2-Steuer, während eine deutliche Mehrheit im Stadtrat „Nein“ dazu sagt. Sie kämpfen immer wieder für eine Förderung des Fahrradverkehrs und für eine ökologische Entwicklung von Baugebieten. Das alles hinterlässt deutliche Spuren. Gratulation! Denn in keiner anderen Kommune ist den Grünen so sehr wie in Rotenburg gelungen, der CDU Platz eins bei der Europawahl streitig zu machen. Was bedeutet das für die Grünen in Rotenburg? Klarer Fall: Sie sollten so intensiv weitermachen und sich ernsthaft Gedanken darüber machen, mit welchem Bürgermeister-Kandidaten sie 2021 bei der Kommunalwahl antreten.