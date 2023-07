Entferntes Graffito am Rotenburger Bahnhof: Fiel ein „Banksy“ dem Schwamm zum Opfer?

Von: Andreas Schultz

Abfahrt auf dem Bobby-Car: ein Kunstwerk des britischen Street-Art- und Graffiti-Künstlers „Banksy“? © Groeneveld

Der Street-Art-Künstler „Banksy“ ist weltberühmt. Ein Graffito am Rotenburger Bahnhof erinnert an sein Werk. Doch die Bahn entfernt es kurzerhand.

Rotenburg – Von einem Tag auf den anderen taucht im Treppenhaus des Rotenburger Bahnhofs zum mittleren Bahnsteig eine Wandmalerei auf und zieht Fragen nach sich. Zu sehen ist ein Mensch in voller Motorradfahrer-Montur, der sich das Gefälle auf einem roten Bobby-Car zunutze macht. Zu den genannten Fragen zählt etwa diese: Handelt es sich um ein Werk des britischen Street-Art-Künstlers „Banksy“?

„Die Idee, die Farben, die Technik – alles deutet darauf hin“, findet zumindest Torre Groeneveld, der auf das Werk an seinem prominenten Platz aufmerksam geworden ist. „Ein absoluter Hingucker im Grau der ansonsten normsterilen Bahnhofsarchitektur“, sagt er.

„Banksy“-ähnliches Graffito ist ein echter Hingucker

Mit dem Hingucker ist es allerdings inzwischen vorbei. Dort, wo vor einigen Tagen noch das Werk die Wand zierte, das vermutlich mit Schablonentechnik entstanden ist, lassen Reinigungsrückstände auf die Entfernung mittels Schwamm schließen.

Dass die Deutsche Bahn den gemalten Bobby-Car-Fahrer von ihrer Wand gewaschen hat, bestätigt eine Bahnsprecherin auf Nachfrage. Wie die AG zu unerlaubten Malereien steht, sei im Netz bereits einsehbar: Die Bahnsprecherin verweist auf einen Online-Artikel mit der Überschrift „Graffiti ist kein Kavaliersdelikt“. Schmierereien könnten teuer werden. „Pop-Art hin, Street-Art-Künstler her. Sprayer werden strafrechtlich verfolgt. Und es werden auf jeden Fall Schadensersatzzahlungen von ihnen gefordert.“

Bei der Stadt Rotenburg geht man mit dem Thema etwas lockerer um: Urheberschaft scheint dort, anders als bei der Bahn, eine Rolle zu spielen. „Wäre es ein ,Banksy‘ gewesen, wäre es sicherlich ein Hingucker für die Stadt gewesen!“, sagt Pressesprecherin Ann-Christin Beims. Allerdings lässt sie die Frage im Raum stehen, ob sich da nicht doch ein Unbekannter einen Spaß erlaubt hat.

„Banksy“-Graffito vermutlich von einem Nachahmer

„Ich glaube eher an einen Trittbrettfahrer, denn was bitte soll ,Banksy‘ in Rotenburg an der Wümme gemacht haben?“, fragt der Rotenburger Kunstvereinsvorsitzende Michael Dörner. Er sei zwar kein ,Banksy‘-Kenner, weist aber auf die sozial- und gesellschaftskritischen Komponenten hin, die Graffiti des Briten normalerweise beinhalten.

Ob das Herabfahren der Treppe mit dem Bobby-Car eine Anspielung auf die monatelangen Arbeiten an den beiden Fahrstühlen ist, welche die Deutsche Bahn plant? Bei vielen Städtern stößt das Vorhaben, das keine Rücksicht auf Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer offenbarte, sauer auf – vielleicht zeichnet also ein Unbekannter verantwortlich, der Kritik in Form einer unerlaubten Wandmalerei übt?

Die Möglichkeit besteht. Allerdings sei es leider „eher unwahrscheinlich, dass es ein Original ist“, schätzt Kunstkenner Dörner ein. „Aber wer weiß das schon außer ,Banksy selbst ...“