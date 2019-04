Ein Grabstein für die Gefallenen

NATURDENKMÄLER Die Stieleiche auf dem Franzosenfriedhof in Waffensen

+ Die Wannabu-Vorsitzenden Hansjörg Eggers (l.) und Lüder Gerdau vor der wuchtigen Eiche am Rande Waffensens. Foto: Krüger

Mehr als 1 000 Opfer fordert die Schlacht. In den deutschen Freiheitskriegen schlagen im April 1813 Kosaken, Hanseaten und Russen eine Übermacht von anrückenden Franzosen in die Flucht. Auf dem Lerchenberg in Waffensen kommt es zum großen Blutvergießen, an das heute ein Naturdenkmal am Rande des Ortes erinnert.