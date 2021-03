Gottesdienste zu Ostern? Eine Antwort gibt es noch nicht

Rotenburg – Superintendent Michael Blömer spricht von einer „großen Problematik“. Wird es nun zu Ostern Gottesdienste in den Kirchen des Kirchenkreises Rotenburg geben, oder müssen die Menschen mit digitalen Angeboten zufrieden sein? „Ich weiß selbst noch nichts“, sagt Blömer. Es ist ein Ausdruck jener Ungewissheit, die allen Beteiligten in diesen Tagen zu schaffen macht.

Die beiden großen Kirchen hatten sich am Dienstag „überrascht“ von der von Bund und Ländern formulierten Bitte nach ausschließlich virtuellen Gottesdiensten zu Ostern gezeigt. Bund und Länder hatten in der Nacht einen harten Lockdown von Gründonnerstag (1. April) bis Ostermontag (5. April) beschlossen. Zu Gottesdiensten heißt es in dem Beschluss: „Bund und Länder werden auf die Religionsgemeinschaften zugehen mit der Bitte, religiöse Versammlungen in dieser Zeit nur virtuell durchzuführen.“

Die Verantwortung wird also weitergereicht – und möglicherweise müssen am Ende die Kirchenvorstände vor Ort eine Entscheidung treffen. So könnte es laufen, vermutet Michael Blömer. „Ich kann die Politik verstehen“, sagt der Superintendent dennoch, schließlich gehe es um Grundrechte. „Daher wird es wahrscheinlich bei einem Appell bleiben.“ Der schwarze Peter läge damit schließlich bei den Kirchen. Ähnlich wie schon vor Weihnachten stünden sie „im Regen“.

„Ich habe zunächst einen Schrecken bekommen, als ich von den Ergebnissen der Bund-Länder-Konferenz gehört habe“, sagt Blömer. „Was wird das werden?“, habe er sich gefragt. Kommt es womöglich zu einem Gottesdienstverbot? „Das wäre schwerwiegend – schließlich ist Ostern das höchste christliche Fest.“

Dennoch unterstreicht Blömer im Gespräch mit unserer Redaktion, dass sich die Kirche ihrer Verantwortung auch der Gesellschaft gegenüber bewusst sei. Und die habe es nun mal mit dem Kampf gegen die Pandenmie zu tun. Da könne man nicht ohne Weiteres auf Sonderrechte pochen.

„Es geht auch darum, in diesem Bemühen ein Zeichen zu setzen, dass auch wir alles dafür tun wollen.“ Es sei in der Tat ein sehr schmaler Grat, auf dem man sich bei der Frage bewegt, ob es am Ende Gottesdienste mit der Gemeinde gibt oder eben nicht. „Das fühlt sich nicht gut an“, versichert Blömer.

Eine Ansage dazu könne es von ihm als Superintendenten nicht geben. Da gehe es um die Eigenverantwortung der Gemeinden, sollte es nicht von höherer Stelle eine klare Vorgabe geben. Blömer: „Aber ich werde mich natürlich an der Diskussion darüber beteiligen.“

Das Osterfest Ostern ist das älteste und wichtigste Fest der Christenheit. Es erinnert an die Mitte des christlichen Glaubens: die Auferstehung Jesu Christi von den Toten nach seinem Leiden und Sterben am Kreuz. Das Osterfest ist daher ein Symbol für den Sieg des Lebens über den Tod. Im Jahr 325 bestimmte das Konzil von Nicäa den Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling als Ostertermin. Seither wird das Auferstehungsfest in den westlichen Kirchen zwischen dem 22. März und dem 25. April begangen. In diesem Jahr fällt der Ostersonntag auf den 4. April. Wegen der jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern zur Corona-Pandemie werden wohl viele Gemeinden in diesem Jahr das zweite Jahr in Folge auf Gottesdienste mit Gemeinde verzichten. epd

In diesen Gesprächen könnte auch die Tatsache zur Sprache kommen, dass der Besuch in den Kirchen an Ostern in der Regel weitaus geringer ausfalle, als es beispielsweise Heiligabend der Fall ist. Doch es gelte eben auch zu berücksichtigen, dass es Bereiche in unserer Gesellschaft gibt, denen es weitaus schlechter gehe aufgrund der Pandemie.

Blömer spricht die existenziellen Sorgen vieler Menschen und Betriebe an – beispielsweise die Tourismus-Branche oder auch die Gastronomie. „Da steht es uns nicht zu, über unsere Situation zu klagen.“

Die aktuelle Problematik mit Blick auf das Osterfest wird sich in anderer Form auch bei weiteren Fragen darstellen, die für die Kirchen im Raum stehen: Was ist mit den Konfirmationen? Eine klare Antwort gibt es auch in diesem Fall noch nicht.

Blömer geht allerdings davon aus, dass es jene Gemeinden schwer haben werden, die bereits für Ende April oder den Mai Termine ins Auge gefasst haben. Die Ungewissheit wird in den Gemeinden also weiterhin spürbar sein. Antworten hängen am Ende von der aktuellen Corona-Lage ab.