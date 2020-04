Gottesdienst „to go“

Rotenburg – Die Stadtkirche ist zwar geöffnet, aber Gottesdienste dürfen dort aus bekannten Gründen nicht stattfinden. Also sucht die Gemeinde nach anderen Wegen, um die Menschen vor allem auch am bevorstehenden Osterfest zu erreichen. Also nutzt sie – wie auch die Michaels- sowie die Auferstehungsgemeinde – das Internet, um dort bei YouTube Video-Andachten zu veröffentlichen.

Doch nicht jeder hat die Möglichkeit, das Angebot dort wahrzunehmen oder mag diesen neuen Weg einfach nicht. „Ostern muss zu den Menschen nach Hause kommen“ – so hat es sich der Kirchenvorstand der Stadtkirchengemeinde überlegt. „Entstanden ist aus dieser ersten Überlegung eine festlich farbige Broschüre mit einer kleinen Andacht – um im kleinen Kreis oder auch alleine Andacht zu halten, auf dass es Ostern werde, außen und innen.“ Das teilte Pastorin Alexa Wilke mit. Und so ist Küsterin Elisabeth Wedde-Schwanholt in diesen Tagen damit beschäftigt, den Instant-Gottesdienst zu verpacken. Während sie das tut, trägt sie Mundschutz und Handschuhe, versichert der Kirchenvorstand. Schließlich soll von den kleinen Gaben ungetrübte Osterfreude ausgehen. Neben der Broschüre legt sie in jeden der Beutel eine Osterkerze und ein besonderes Überraschungs-Ei. Ab Samstagvormittag werden die „so hübsch und sicher verpackten“ Gottesdienste „to go“ in der Stadtkirche ausliegen.

Problem: Nicht jeder kann in die Kirchen kommen. Doch auch daran ist gedacht: Für sie bestehe ganz unkompliziert die Möglichkeit, sich die Broschüre zuschicken zu lassen. Ein Anruf im Gemeindebüro bis Donnerstag reicht. Unter der Nummer 04261 / 2927 sind Gemeindesekretärin Kirsten Eisenbeiß oder der Anrufbeantworter zu erreichen. Alle, die sich dort melden, bekommen Post – oder der Ostergruß wird direkt vorbeigebracht.

„Die Menschen in den Seniorenheimen, die im Gebiet der Stadtkirche sind, müssen nicht anrufen. Sie werden die Andacht in jedem Fall erhalten – und alle die, die in diesen anstrengenden Zeiten in den Seniorenheimen arbeiten, auch“, erklärt Pastorin Amely Lißner, die die Broschüre verfasst hat. Lißner teilt in diesem Zusammenhang mit, dass die Stadtkirche den Online-Gottesdienst für Karfreitag übernimmt, Sonntag kümmern sich die Kollegen aus der Auferstehungsgemeinde um dieses Angebot, und am Ostermontag ist die Michaelskirche an der Reihe. Die Links dazu veröffentlicht die Kirche auf der Homepage im Internet unter der Adresse www.kirche-rotenburg.de. Auch für den 19. April plant die Stadtkirche bereits mit einem weiteren Online-Angebot. Zugleich schließt sich Lißner dem Aufruf der evangelischen Landeskirche an, nach dem Ostergottesdienst, der im ZDF übertragen wird, gemeinsam zu singen und zu musizieren.