Golfer erspielen 4444 Euro für Hospizarbeit

56 Teilnehmer am Start

Rotenburg/Westerholz - Die Verantwortlichen des Vereins für die Hospizarbeit in der Region Rotenburg können sich freuen: Beim Benefizturnier des Herren Senioren Boards im Golfclub Wümme sind Spenden in Höhe von 4444 Euro zusammengekommen, mit denen Fidelius, der Bereich für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hilfe anbieten kann. Das teilt der Golfclub in einer Pressenotiz mit.