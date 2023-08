Golfclub Wümme präsentiert sich bei Schnuppertag

Von: Michael Schwekendiek

Vereinspräsident Hermann Aukamp auf der der Terrasse „seines“ Golfclubs. © Schwekendiek

Golf ist ein Sport für Jedermann – allen möglichen Vorurteilen will der Golfclub Wümme beim Schnuppertag am 27. August trotzen.

Borchel/Westerholz – „Bist Du schon so alt, dass Du jetzt mit Golfen anfängst?“ Solche oder ähnliche Sätze hat sich natürlich mancher anhören dürfen, der Golf als Sport für sich entdeckt hat: „Hast Du im Lotto gewonnen? Das ist doch nur für Reiche!“ „Aha, auch mal ‘n bisschen Schicki-Micki?!“ „Das ist doch kein Sport! Spazierengehen mit Gebühren!“

Die Liste der Vorurteile ist, so Hermann Aukamp, Präsident des „Golfclub Wümme“, bei kaum einer Sportart so lang wie beim Golfen. Völlig anders ist das zum Beispiel in England oder Skandinavien, wo Golf Volkssport ist. Aber auch bei uns sei das Elitäre weitgehend aus den Golfclubs verschwunden. Erst recht in den ländlichen Regionen. „Golfen unter Freunden“ lautet dann auch das Motto des „Golfclub Wümme“, der seine Heimat auf dem ehemaligen Hof Emmen hat, genau auf der Grenze zwischen Westerholz und Borchel.

Jeder spielt mit jedem

Hermann Aukamp aus Waffensen ist seit einigen Jahren Vorstandschef des rein ehrenamtlich geführten Clubs mit 1 100 Mitgliedern, darunter mehr als 60 Kinder und Jugendliche, einer der größten Sportvereine der Region. Aukamp wird nicht müde, in seiner ihm eigenen bodenständigen, entgegenkommenden Art ständig zu betonen, dass Golfen wirklich ein Sport für alle sei, und, durchaus etwas Besonderes, von Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen bis ins hohe Alter ausgeübt werden kann. Und noch etwas Besonderes, so seine Clubkameradin Marion Kiefer aus Heeslingen, es gelte als besonders faire Sportart: „Fast nur beim Golfen ist es möglich, dass Anfänger und ,alte Hasen’ problemlos miteinander spielen können.“ Eine ausgetüftelte Zählweise macht das möglich, wo jeder nach seiner Spielstärke (dem „Handicap“) eingestuft wird. Und da kommt es gar nicht so selten vor, dass der Feierabendgolfer den gut durchtrainierten langjährigen Spieler besiegt. „Am wichtigsten ist aber“, so Aukamp, „dass alle dabei ihren Spaß haben.“

Der Wümme-Golfplatz zählt zu den schönsten der gesamten Region. Viele Biotope, herrliche alte Baumbestände und saftige Rasenflächen, bei den Golfern „Fairways“ genannt, vermitteln den Eindruck einer üppigen Parklandschaft. Dazu ein Restaurant mit einer der schönsten Sommerterrassen weit und breit, das grundsätzlich auch Nicht-Golfern offenstehe.

Was ist eigentlich eine „Driving Range“?

Um ihren Sport möglichst vielen nahe zu bringen, laden die Mitglieder des Golfclubs Wümme zu einem „Familien-Schnuppertag“ am Sonntag, 27. August, auf Hof Emmen ein. Jeweils um 10 und um 14.30 Uhr sollen Interessierte jeden Alters mal ganz zwanglos erleben, was am Golfen und auch am Golfclub so faszinierend ist: Was ist eigentliche eine „Driving-Range“? Warum liegen da so viele Bälle rum? Es gibt einen „Putting-Wettbewerb“, eine Fahrt im Elektro-Cart über den Platz und außerdem natürlich Essen und Getränke. Vor allem will der Club auch vermitteln, wie offen und freundschaftlich der Umgang ist.

Und nicht zuletzt, so Vorstands-Vize Rainer Wiens aus Horstedt, der mit einem Team den Schnuppertag begleiten wird, ist Golfen bei Weitem nicht so teuer, wie offensichtlich noch in vielen Köpfen verankert: „Kinder und Jugendliche zahlen 50 Euro Beitrag pro Jahr, und auch für erwachsene Einsteiger gibt es besonders günstige Angebote.“

So lädt der Golfclub „Alt und Jung“ für den 27. August auf seinen Golfplatz ein. Johann „Bode“ Wahlers (31), Landschaftsgärtner aus Westerholz, seit einigen Jahren aktiv dabei, bemerkt: „Der häufigste Satz auf dem Golfplatz ist wahrscheinlich: ,Hätte ich man bloß früher damit angefangen!’“

Anmeldung erwünscht

Um einen etwaigen Überblick über die Zahl der Interessierten zu bekommen, wünscht sich der Verein eine Anmeldung zum Familien-Schnuppertag bis zum 23. August online auf www.golfclub-wuemme.de.