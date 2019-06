Goldene Freundschaft trotz Brexit

Rotenburg/Bremervörde - Von Ralf G. Poppe. Wer kennt sie nicht, die romantischen Liebesfilme von Rosamunde Pilcher, die an manchem Sonntagabend die Herzen der TV-Zuschauer erwärmen. Sie zeigen stets die malerischen Buchten sowie die rauen Felsen von Cornwall. Falmouth, eine Hafenstadt an der Südküste der Grafschaft Cornwall, verbindet seit nunmehr 50 Jahren eine Städtefreundschaft mit Bremervörde. Im Rahmen eines Besuchs war eine 13-köpfige Delegation aus Falmouth auch in Rotenburg zu Gast.

Unter ihnen war der scheidende Bürgermeister von Falmouth, Grenville Chappel, mit seiner Ehefrau June. Er sei stets ein Verfechter der Freund- und Partnerschaften gewesen, bemerkte er in einem persönlichen Gespräch. Vom Brexit halte er überhaupt nichts. Überhaupt ist Chappel sehr weltoffen. Er berichtete von seiner Vorliebe für die Sportart Rugby, davon, dass mittlerweile auch Weltstars wie Kylie Minogue in Falmouth gastieren, und von den vielen Reisen, die er mit seiner Gattin unternommen hat. Mit dem Besuch in Rotenburg läuft auch sein Mandat als Bürgermeister aus – allerdings hoffen viele seiner Mitreisenden, dass er sich irgendwann noch einmal um das Amt bewirbt.

Seine Stadt ist für den Hafen bekannt, der zusammen mit den Carrick Roads, einer lang gestreckten Meeresbucht, den drittgrößten Naturhafen der Welt bildet. Cornwall ist durch den Atlantischen Ozean, den Ärmelkanal und die Keltische See von drei Seiten mit Wasser umgeben.

Im Landkreis Rotenburg, wo alle Delegationsmitglieder bei befreundeten Familien untergebracht wurden, gab es für Chappel und seine Mitreisenden ein Programm, dass von Gerd Hachmöller, Leiter der Stabsstelle Kreisentwicklung, organisiert und von Lenka Zakopalová, einer Praktikantin aus Prag, begleitet wurde. Es startete mit einer Präsentation im Rotenburger Ratssaal, der sich ein Besuch im Diakoniekrankenhaus anschloss. An den folgenden Tagen standen außerdem ein Besuch im Klimahaus Bremerhaven sowie ein reiner Familientag zur Pflege der Freundschaften an. Der Montag stand im Zeichen eines offiziellen Empfanges mit einem Abendessen in Unterstedt, bei dem auch Landrat Hermann Luttmann (CDU) zugegen war. Am folgenden Tag führte Leutnant Dirk Bickmeier die Delegation mit einem englischsprachigen Vortrag in seine Arbeit ein, bevor es eine kleine Rundreise durch das Materialwirtschaftszentrum der Bundeswehr in der Elbe-Weser-Kaserne in Hesedorf gab, dem sich ein Empfang im Bremervörder Rathaus anschloss. Der dortige Bürgermeister Detlev Fischer begrüßte die Freunde aus Falmouth mit einem Vortrag über die Ostestadt, den Gerd Hachmöller für sie übersetzte. Anschließend ließen alle den Nachmittag am Vörder See ausklingen, wo ein Besuch im „Café Dunkel“ und im „Haus des Waldes“ das Programm abrundeten. Am nächsten Morgen verabschiedeten sich die Besucher dann aus dem Landkreis Rotenburg, um ab Bremen zurück in ihre Heimat zu fliegen.