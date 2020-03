Götterfunken am Gartenzaun

Rotenburg – Sie spielen Posaune, Flöte, Flügelhorn oder singen – und das in einem großen virtuellen Orchester. Dabei konnten sich die meisten der Musiker, die am Sonntag dem Aufruf des Niedersächsischen Musikverbands gefolgt waren und wie auch schon am vorigen Wochenende aus Fenstern, von Balkonen oder auf Terrassen musizierten, noch nicht einmal gegenseitig sehen, geschweige denn hören.

Denn die bundesweite Aktion der Initiative „Musiker*innen für Deutschland“ vereint zwar Musiker aus dem gesamten Land, wegen der Corona-Krise musizieren alle jedoch allein oder mit Partnern, Kindern oder Nachbarn über den Gartenzaun. Ziel der Aktion „Gemeinsam gegen Corona“ nach dem Vorbild Italien, wo die Menschen trotz Quarantäne von den Balkonen sangen, war laut Ausschreibung „die emotionale Situation der Menschen wegen der Corona-Krise zu Hause ein wenige leichter zu machen“. Noten für fast alle erdenklichen Instrumente gab es für die zahlreichen Musiker beim Fenster-Flashmob per kostenlosem Download.

Bereits der erste Termin, an dem auch im gesamten Landkreis von Sottrum bis Sittensen „Freude schöner Götterfunken“ erklungen war, verzeichnete laut Mitteilung der Niedersächsischen Musikverbands eine große Nachfrage und Resonanz. In der Zweitauflage am vergangenen Sonntag stand das Bonhoeffer-Gedicht „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ in der Vertonung von Siegfried Fietz auf den Notenpulten.

Mit dabei: Tina von Fintel mit ihrem Saxofon. Die Stuckenborstelerin erfreute die Nachbarschaft vom Dachfenster aus – in ihrer Umgebung als Einzige. „Ich habe niemanden sonst gehört“, berichtet das Mitglied der Sottrumer Formation „Wildes Blech“. Ihre Ensemble-Kollegin Christiane Mersch, die auch im Posaunenchor Sottrum und im Kreischor Rotenburg trompetet, hatte bereits am vorigen Sonntag musikalisch Mut gemacht. Ihr „Der Mond ist aufgegangen“ brachte ihr das Lob mehrerer Zuhörer ein. Beim Folgekonzert versuchte sie sich auch an „Über den Wolken“ – „das habe ich mich bisher noch nicht getraut.“ Der Erfolg gab ihr Recht: „Meine Nachbarn sind immer begeistert, wenn ich spiele. Ich glaube, dass die Nachbarn nach der Coronaepidemie weiter meine Ständchen erwarten.“

In Hetzwege sorgte Michael Dehnbostel für den guten Ton. Auch der Mitstreiter beim Scheeßeler Posaunenchor und Leiter des Posaunenchors Elsdorf-Gyhum beließ es nicht beim vorgegebenen Lied; als „Zugabe“ gab es das Niedersachsen-Lied und „Bleib bei uns Herr“. Das kam an: Auch hier bedankten sich einige Nachbarn „über den Gartenzaun“. In der glücklichen Lage, im Duett zu musizieren, waren Petra und Jürgen Rudolph von „Funny Blech“ und den „Wümmphonikern“. Das Ehepaar, das sich der Reanimierung der Scheeßeler Feuerwehrmusik verschrieben hat, blies auf der heimischen Terrasse in Westervesede – „nicht nur als Dank an all die, die arbeiten müssen und gefordert sind, sondern auch, um zu zeigen, dass wir Musiker uns nicht unterkriegen lassen“, erklärt Jürgen Rudolph gegenüber unserer Zeitung.

Auch wenn der Niedersächsische Musikverband sich wegen der zahlreichen ähnlichen Initiativen aktiv aus der Planung der akustischen Sonntags-Tröster zurückgezogen hat, sind sie auch am nächsten Sonntag wieder dabei, um „Zuversicht und Trost zu spenden“ – und damit „die Nachbarn nicht vergeblich auf die andere Straßenseite zum Zuhören kommen“. hey