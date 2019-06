Mit glücklicher Hand

Rotenburg – Bereits während der ersten Takte zur Ouvertüre des Paulus am Sonntag in der Rotenburger Stadtkirche teilt sich die Ahnung von etwas ganz Großem mit. Diese Erfahrung hat sich im weltweiten Konzertbetrieb mehr als 180 Jahre lang halten können. Die Uraufführung des gewaltigen Oratoriums am 22. Mai 1837 in Düsseldorf hat die Musikwelt aufhorchen lassen. Was dem damals 27-jährigen Felix Mendelssohn-Bartholdy aus der Feder floss, hatte die Szene des deutschen Oratoriums, die nach Joseph Haydn eher herumdümpelte, mächtig aufgemischt.

Zuletzt erklang Paulus in Rotenburg 2005 unter der Leitung von Karl-Heinz Voß-meier und sorgte für Furore. An diesem Sonntag, 14 Jahre später, tritt Nachfolger Simon Schumacher in die Fußstapfen seines Vorgängers und der wiederum ins Pedal der Klais-Orgel bei dieser Aufführung.

Nicht allein die Aneinanderreihung wunderbar sanglich-süffiger Melodien schenkt dieser Musik ihren Zauber, es ist vor allem der abrupte Wechsel von Emotionen. Da lösen in packender Handlung oft peitschendes Drama und süßlicher Trost einander ab. Kantor Schuma-cher dirigiert unaufgeregt und zurückhaltend ohne Pathos. Bei der Auswahl seiner Besetzung hat er eine glückliche Hand. Die Kammer Sinfonie Bremen ist mit ihren etwa 40 Instrumentalisten aller Couleur ein verlässlich solider Partner. Sopranistin Stephanie Henke singt mit großem Strahl und beherrscht Dramatik genauso wie ihre lyrischen Passagen. Clemens Löschmann ist ein stets gern gehörter Tenor in Rotenburg, besticht mit kerniger Stimme und außerordentlicher Vokalfärbung. Die Rolle des Paulus hätte mit Emanuel Fluck kaum besser besetzt werden können. Der junge Bass verfügt über ein helles und kraftvolles Timbre, gibt seiner Figur emotionale Glaubwürdigkeit. Franziska Buchner hat nicht viel zu singen, überzeugt aber mit angenehm warmem Alt. Die Stadtkantorei ist gut präpariert, stellt Kondition und Klangschönheit unter Beweis, stellenweise Biss. Die Steinigung des Stephanus gerät derart plastisch, dass wahrhaftig die Fetzen fliegen. Wenn dann Clemens Löschmann dem Ster-benden letzten Odem verleiht und die Kantorei ihren Choral anfügt, hat Mendelssohn alle Herzen berührt. Die Wandlung vom Saulus zum Paulus vollzieht sich durch göttliche Erscheinung, die in der Stadtkirche besonders effektvoll inszeniert wird, weil das Frauen-Ensemble aus weiter Ferne singt und himmlische Entrücktheit Gottes zum Schweben bringt. Wenn Mendelssohn die Herrlichkeit des Herrn an anderer Stelle offenbar werden lässt, bringt die Stadtkantorei berstenden Jubel mit beachtlichem Chorsopran zum Strahlen.

Das Solisten-Ensemble beglückt mit innigem Klang in „O Jesu Christe, wahres Licht“. Wenn Mendelssohn am Ende „Lobet den Herrn“ vertont, geschieht das prachtvoll und ist ein in Töne gesetztes Glaubensbekenntnis.

Minutenlanger Beifall im gut gefüllten Kirchenschiff. „Ich hatte zwischendurch Tränen in den Augen“, gesteht ein Besucher. Ein anderer geht eher analytisch vor: „Ein Kammer-Orchester mit weniger Musikern hätte auch gereicht.“ Und wie geht es dem Chor nach diesem mehr als zweistündigen Kraftakt? „Zwischendurch waren wir echt fertig, aber wir sind überglücklich“, äußert eine Sopranistin. „Mich haben die dramatischen Chöre sehr beeindruckt“, sagt ein junger Mann. Und so wurde wahr, was der Anfang des Paulus suggeriert hat: Etwas ganz Großes, das bis heute aufmischt.