Glück und Gesundheit: Die Verwaltungschefs der Region und ihre Wünsche für 2023

Von: Jens Wieters, Nina Baucke

Silvester-Feuerwerk über Rotenburg. © Menker

Ein herausforderndes Jahr liegt hinter uns, weitere Herausforderungen stehen 2023 an. WIr fragen in den Rathäusern in Scheeßel, Sottrum, Lauenbrück, Rotenburg, Visselhövede und Bothel sowie im Kreishaus einmal nach.

Rotenburg – Nur noch wenige Stunden, und dann beginnt 2023. Nach den Herausforderungen dieses Jahres haben die Verwaltungschefs im Verbreitungsgebiet einiges an Wünschen für die kommenden zwölf Monate. Wir haben in den Rathäusern in Scheeßel, Sottrum, Lauenbrück, Rotenburg, Visselhövede und Bothel sowie im Kreishaus einmal nachgefragt.

Marco Prietz © -

Marco Prietz - Landrat

Für 2023 wünsche ich allen Menschen im Landkreis Rotenburg, dass sie trotz der großen Unsicherheiten der Gegenwart zuversichtlich bleiben und ihre persönlichen Ziele erreichen können. Die Hoffnung auf ein Ende des Krieges gegen die Ukraine sollten wir nicht aufgeben, uns aber gleichzeitig drauf einstellen, dass dieser leider noch länger dauern wird. Für den Landkreis stehen daher 2023 eine rasche Integration der Flüchtlinge, eine stabile Wirtschaft und Fortschritte bei der Etablierung einer unabhängigen, verlässlichen, bezahlbaren und nachhaltigen Energieversorgung besonders im Blickpunkt. Was mich selbst anbelangt, so hoffe ich, dass meine Familie und ich gesund bleiben. Gesundheit wünsche ich allen Bürgerinnen und Bürgern bei uns im Landkreis. Nach drei Jahren Pandemie umso mehr.

Ulrike Jungemann © Warnecke

Ulrike Jungemann - Scheeßel

2022 war für uns alle ein herausforderndes Jahr – umso wichtiger ist es, das Alte hinter sich zu lassen und mit positiver Energie in das neue Jahr zu starten. Die Pandemie ist nun glücklicherweise für beendet erklärt worden. Sie hat die Menschen im Allgemeinen unzufrieden und gereizter gestimmt. Daher wünsche ich mir für 2023, dass die zufriedene, fröhliche und gelassene Stimmung, wie sie auf dem Scheeßel-Tag, dem Hurricane-Festival, dem Weihnachtsmarkt oder bei anderen Begegnungen zu spüren war, zurück in den Alltag der Bürgerinnen und Bürger kehrt. Die Auswirkungen des russischen Angriffes auf die Ukraine hat uns allen schon sehr viel abverlangt, ein rasches Ende und eine friedliche Zeit stehen daher ganz oben auf meinem Wunschzettel. Das Miteinander wäre ein leichtes, würde man mit seinem Gegenüber wertschätzend und respektvoll umgehen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen guten und vor allem gesunden Start in das neue Jahr.

André Lüdemann © -

André Lüdemann - Visselhövede

Ich wünsche mir, dass es uns auch im kommenden Jahr gelingt, die Aufgaben, die uns bevorstehen, gemeinsam zu meistern. Dass es uns gelingt, unsere älteren Mitmenschen, unseren Kindern und Enkelkindern und all jenen, die die größte Last tragen, wieder ein Leben wie vor der Pandemie und vor dem Krieg in Europa zu ermöglichen. Ich wünsche mir, dass uns auch gelingt, wieder etwas mehr Zuversicht und Hoffnung in der Zukunft zu erkennen. Dass wir uns auch aus der Mitte der Gesellschaft wieder etwas mehr trauen, unsere Meinungen und Ansichten zu äußern, auch wenn diese nicht „woke“ sind oder dem Zeitgeist entsprechen. Dass wir uns selbst treu bleiben, Toleranz üben und nicht den Fehler begehen, zu glauben, man selbst könne in dieser Welt nichts Positives bewirken. Dass wir 2023 als Chance sehen.

Dirk Eberle © -

Dirk Eberle - Bothel

Durch die in den letzten Monaten hinzugekommenen Kolleginnen und Kollegen, vor allem aber das unerschütterliche familiäre Klima des Zusammenhalts und der Kollegialität im Rathaus bin ich mir sicher, dass wir gemeinsam einen guten Weg finden, auch die Herausforderungen in 2023 zu meistern. Ich wünsche uns allen, dass auch die menschgemachten Probleme, die alte Männer ihren Völkern, den Familien, Kindern und Partnern mit den Konflikten auf dieser kleinen blauen Kugel antun, überwunden werden. Mögen die Helden des Iran, der Ukraine oder Syriens nicht als Märtyrer, sondern heile und gesund zu ihren Familien zurückkehren. In der Samtgemeinde gibt es einige große Projekte, die mir auch ganz persönlich am Herzen liegen und die im kommenden Jahr meine volle Aufmerksamkeit und Kraft in Anspruch nehmen werden. Es bleibt nicht nur ein Traumjob, sondern auch eine Ehre für mich, die Wünsche und Aufgaben der Bürgerinnen und Bürger nach bestem Wissen und Gewissen verantwortlich voran zu bringen. Ich hoffe, dass ich diesem Anspruch auch in 2023 gerecht werden kann.

Torsten Oestmann © Guido Menker

Torsten Oestmann - Rotenburg

Mein dringlichster Wunsch ist, dass baldmöglichst wieder Frieden in der Ukraine und auch den anderen Kriegsgebieten hergestellt wird. Die Folgen des Krieges gerade in der Ukraine stellen uns alle vor große Herausforderungen. Im Zusammenhang damit hoffe ich inständig, dass wir weiter zusammenhalten und uns nicht durch populistische Propaganda auseinanderbringen lassen. Für die Stadt Rotenburg wünsche ich mir, dass wir im nächsten Jahr die Grundlagen für eine etwas entspanntere Haushaltsaufstellung legen können. Dazu kommt die Hoffnung, dass wir in Bezug auf die weitere Entwicklung Rotenburgs 2023 mit möglichst großer Beteiligung die ersten Weichen stellen werden, um im nächsten Schritt im Rahmen der Städtebauförderung loslegen zu können. Ja, und allen, die dies lesen, wünsche ich genauso wie meiner Familie und mir, dass sie von Krankheiten und anderen Schicksalsschlägen möglichst verschont bleiben mögen.

Holger Bahrenburg © Baucke

Holger Bahrenburg - Sottrum

Das nun fast abgelaufene Jahr 2022 hat unser Leben nachhaltig verändert. Ganz besonders durch die Folgen des russischen Angriffskriegs und die noch nicht überstandene Coronapandemie. Nur durch den gesellschaftlichen Zusammenhalt in allen Lebensbereichen, konnten die daraus resultierenden Herausforderungen gemeistert werden. Hierfür möchte ich mich bei den Bürgerinnen und Bürgern nochmals herzlich bedanken. Ich wünsche uns für das Jahr 2023, dass dieses im Zeichen von Frieden und Gemeinschaft steht. Ebenso wünsche ich allen eine zufriedene Zeit, persönliches und berufliches Wohlergehen und von ganzem Herzen Gesundheit, unser wichtigstes Gut. Auf ein wundervolles Jahr 2023.

Sven Maier © -

Sven Maier - Fintel

Jetzt ist die richtige Zeit, kurz innezuhalten und Kraft zu tanken. Dabei blicke ich auf das vergangene Jahr zurück, privat wie beruflich. Wir haben alle so viel geschafft, worauf wir stolz und dankbar sein können. Aber es gab auch Ereignisse, die mich nachdenklich stimmen. Meine Wünsche für das neue Jahr sind daher schlicht: Möge es friedlicher, gesünder und fröhlicher werden als das vergangene Jahr. Der Samtgemeinde Fintel wünsche ich weiterhin einen so guten Zusammenhalt von Bürgerinnen und Bürgern, Politik und Verwaltung wie bislang, dass die Veränderungen des neuen Jahres gut miteinander gemeistert werden können. Für mich persönlich freue ich mich auf ein hoffentlich weitestgehend krankheitsfreies Jahr, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Es kommt vieles Unerwartete auf uns zu. Mögen es 2023 schöne Überraschungen sein.