Gleichstellung in allen Bereichen des Lebens

+ Lesung in der Remise. Foto: go

Rotenburg – Unter dem Motto „Die Zukunft beginnt mit Dir“ ist am Samstag, dem europäischen Tag der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, eine unterhaltsame und informative Veranstaltung am Rotenburger Heimathaus über die Bühne gegangen. Die Organisatoren vom Beratungszentrum der Rotenburger Werke, der Gesellschaft für soziale Hilfen (Geso) und von den Offenen Hilfen der Lebenshilfe Rotenburg-Verden haben für den Aktionstag mit ihren Helfern so einiges auf die Beine gestellt, um Menschen mit und ohne Beeinträchtigung ein Forum für ein gemeinsames Miteinander zu bieten. So trafen sich die Besucher in lockerer Atmosphäre und hatten neben dem Unterhaltungsprogramm reichlich Gelegenheit, Hemmschwellen zu überwinden. Leider spielte das wechselhafte Wetter mit Sonnenschein, Graupel- und Regenschauern nicht so richtig mit, die geplanten Outdoor-Aktionen wurden kurzfristig in die Remises verlegt. Es hatte auch Vorteile, denn so rückten die Menschen näher zusammen, und das erleichterte die Kommunikation.