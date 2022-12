Glatteis im Landkreis Rotenburg: Müllabfuhr arbeitet nur eingeschränkt

Von: Matthias Röhrs

Für Montagmorgen wird Glatteis erwartet. Der Unterricht im Landkreis Rotenburg fällt daher aus. © IMAGO / Steinach

Wegen Glatteis fällt der Unterricht an den Schulen im Landkreis Rotenburg am Montag aus. Auch die Müllentsorgung arbeitet nur eingeschränkt.

Rotenburg - Glatteis hat den Landkreis Rotenburg derzeit im Griff. Das betrifft auch die Müllentsorgung. Aufgrund der Witterungsverhältnisse können die Entsorgungsbetriebe im Landkreis Rotenburg am Montag, 19. Dezember, keine Gelben Tonnen leeren und auch keine Gelben Säcke abholen. Auch die Leerung der Hausmüll- sowie Altpapier-Tonnen könne nicht flächendeckend gewährleistet werden. Die Haushalte bleiben erst einmal auf den Müll sitzen. Betroffen sind vor allem Haushalte an Nebenstraßen.

Soweit es möglich ist, wird die Abfuhr des Hausmülls bis zum Wochenende nachgeholt. „Die Behälter sollen daher bitte am Straßenrand stehengelassen werden“, heißt es vom Landkreis. Die Touren für Gelben Sack und Altpapier werden dagegen aufgrund der Feiertage nicht nachgeholt.

Bei der nächsten regulären Abfuhr des Gelben Sacks am 2. Januar 2023 können beliebige – nach Möglichkeit transparente – zugebundene Beutel oder Säcke zusätzlich dazugestellt werden. Am nächsten Abfuhrtag für das Altpapier am 16. Januar können verschnürte Kartons und Altpapierbündel genutzt werden.

Originalnachricht vom 18. Dezember: Rotenburg - Der Präsenzunterricht an allen allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen im Landkreis Rotenburg fällt am Montag aus. Das hat die Landkreis-Verwaltung am Sonntagabend bekannt gegeben. Hintergrund ist eine amtliche Unwetterwarnung vor gefrierendem Regen, der während des morgendlichen Schülerverkehrs auf den seit Wochen durchgefrorenen Boden fallen soll. Man erwartet an vielen Stellen Glatteis auf den Straßen. Auch im regulären Straßenverkehr ist daher Vorsicht geboten.

Glatteis: Schulausfall im Landkreis Rotenburg

Zwar seien laut Mitteilung aus dem Kreishaus die Winterdienste im Landkreis gut auf derartige Lagen vorbereitet, sie könnten aber nicht überall gleichzeitig streuen. Deshalb habe man vorsorglich der Ausfall des Präsenzunterrichts an allen allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen angeordnet.

Notbetreuung und Distanzunterricht möglich

Mit einem dem Unterrichtsausfall entfallen alle Fahrten im sogenannten freigestellten Schülerverkehr, erläutert der Landkreis auf seiner Website. Im öffentlichen Personennahverkehr entscheiden die Verkehrsunternehmen in eigener Zuständigkeit, ob fahrplangemäß gefahren werden kann.

Trotz Unterrichtsausfall gewährleisten alle Schulen eine Betreuung für Schülerinnen und Schüler, die nicht zu Hause bleiben können und deswegen zur Schule kommen. Auch Distanzunterricht bleibt den Angaben zufolge möglich.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Glätte

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Sonntagabend eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. Darin warnt er vor schlagartig gefrierenden Regen in weiten Teilen Niedersachsens - darin eingeschlossen der komplette Landkreis Rotenburg. Der DWD rät, Fahrten generell zu vermeiden. Die Glatteisbildung könnte laut dem Deutschen Wetterdienst bis in den Montagvormittag hinein anhalten.