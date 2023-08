Gitarrenkomponistin Annette Kruisbrink im Interview: „Meine Musik soll leben“

Von: Ulla Heyne

Teilen

Annette Kruisbrink ist aktuell die wohl bedeutendste Komponistin für Gitarrenmusik. © Hey

Ahausen – Die Niederländerin Annette Kruisbrink ist eine der gefragtesten zeitgenössischen Komponistinnen für klassische Gitarre und eine echte „Vielschreiberin“. Für die Rotenburger Gitarrenwoche komponierte sie gleich zwei Werke statt des in Auftrag gegebenen Gitarrenorchesterstücks. Vor der Uraufführung mit den Teilnehmern unterhielt sie sich mit uns über Frauenquoten in Konzertsälen, ihre Dreifachrolle beim Workshop und hörbare Musik.

Frau Kruisbrink, Sie sind zum ersten Mal bei den Rotenburger Gitarrentagen in Ahausen. Wie gefällt es Ihnen hier?

Richtig gut: Es ist gemütlich, familiär und die Leute sind wahnsinnig nett. Ich mag die Spaziergänge in der Natur und dass alles an einem Ort konzentriert ist. So lernen die Teilnehmer sich besser kennen, können sich über Musik austauschen und abends noch beim Drink zusammensitzen. Dabei ist der Workshop recht intensiv, die Teilnehmer bekommen jeden Tag neuen Input und versuchen, das direkt in ihrem Spiel umzusetzen.

Sorgt das Gefühl einer „großen Familie“, von dem viele Teilnehmer berichten, auch musikalisch für mehr Harmonie?

Das ist schwer zu sagen. Die Herausforderung hier besteht ja darin, dass die Teilnehmer auf ganz unterschiedlichen Niveaus spielen. Das hat aber durchaus auch Vorteile: Die Fortgeschrittenen und Profis, auch ich als Dozentin, erinnern sich daran, mit welchen Herausforderungen man früher zu tun hatte. Und die Anfänger hospitieren bei den Stunden der Fortgeschrittenen und nehmen ebenfalls eine Menge mit.

Sie sind vermutlich eher auf großen Festivals in Städten mit vielen Teilnehmern unterwegs. Warum haben Sie die Einladung ausgerechnet nach Ahausen angenommen?

Ich nehme jede Einladung an (lacht). Nicola Stock, eine der drei Leiterinnen, hatte vor zwei Jahren ein Werk bei mir in Auftrag gegeben. Das war für ihr Abschlussvorspiel. Sie hatte einen Unfall gehabt und war mit der rechten Hand eingeschränkt. Also schrieb ich ihr ein Stück für Linkshänder – daher kannte ich ihren Namen.

Sie gelten als „Vielschreiberin“. Woher nehmen Sie die Inspiration für Ihre Kompositionen?

Das kommt immer auf den Auftrag an. Manchmal sind die Vorgaben sehr strikt, beispielsweise: ein Stück für vier Gitarren, Länge acht Minuten, im latein-amerikanischen Stil. Das fällt mir ziemlich leicht, ich kann alle Stile bedienen. Aber ich will auch etwas Eigenes reinbringen, eine Art Signatur, ein Abweichen vom ausgetretenen Pfad, um zum Schluss mit einem Augenzwinkern zurückzukehren.

Für die Rotenburger Konzerte war ein Stück bei Ihnen in Auftrag gegeben worden. Warum sind es zwei geworden?

Das erste, ein viersätziges Stück über die vier Elemente, was ich geschrieben habe, ist relativ schwierig zu spielen. Deshalb habe ich noch ein etwas Leichteres geschrieben, das alle Teilnehmer spielen können.

Aber wie fängt man an beim Komponieren, wenn man vor einem leeren Notenblatt sitzt?

Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal inspiriert mich ein außergewöhnliches Wort, manchmal wird ein falscher Akkord beim Üben zum Ausgangspunkt für eine neue Komposition. Oder ich spiele vor mich hin. Wenn ich eine Idee habe, lege ich die Gitarre weg, damit das Stück nicht von meiner Spieltechnik geprägt ist. Ich möchte die Musik ohne die Eigenheiten der Gitarre denken.

Der Moment, wenn das Stück zum ersten Mal gespielt oder aufgeführt wird – ein magischer?

Früher vor den Zeiten des Computers war es spannender, heute bekommt man ja schon vorab eine Ahnung, wie es später einmal klingen wird.

Sie sind hier in Ahausen ja in dreifacher Funktion – als Lehrerin, vortragende Künstlerin und Komponistin. Wenn Sie sich für eine Rolle entscheiden müssten, welche wäre das?

Ich sehe mich nicht primär als Lehrerin, wenn schon, dann am liebsten eins zu eins und für Fortgeschrittene. Und als Konzertgitarristin müsste ich zu viel die Stücke anderer üben und hätte nicht genügend Zeit, eigene Stücke zu schreiben.

Was ist Ihnen im Unterricht wichtig?

Für Anfänger ist es wichtig, Noten zu lernen. Selbst, wenn sie das Instrument zur Seite legen und erst später wieder anfangen, können sie sich dann so selbst neue Stücke erarbeiten. Und ich versuche, meinen Schülern verschiedene Stilistiken beizubringen. Wenn jemand nur Lady Gaga spielen will, mogele ich auch mal Klassik unter – oft sind die Akkorde ja identisch wie im Pop. Erst am Ende verrate ich, dass das eben beispielsweise von Cavalli war – so überwindet man Vorurteile. Mir ist wichtig, dass die Schüler ihren eigenen Geschmack entwickeln und sich von mir nicht nur etwas vorsetzen lassen, sondern auch selbst Bemühungen unternehmen, die Stücke zu finden, die sie spielen wollen. Bei einer einseitigen Anspruchshaltung des Schülers kann ich unglaublich streng sein. (lacht).

Was macht die Faszination der Gitarre aus?

Ich komme aus einer Musikerfamilie, mein Onkel war Komponist, meine Mutter hat Klavier gespielt. Mein Vater nahm Klassik mit den modernsten Geräten der Zeit auf. Unser Wohnzimmer war voll mit Grundig-Tonbandgeräten, Sennheiser-Mikrofonen, großen Lautsprecherboxen in allen Zimmern. Musik war immer überall. Von acht bis zwölf Jahren hatte ich Klavierunterricht. Als mein Vater starb, wollte ich nicht mehr spielen. Eine Nachbarin brachte eine Country- und Westerngitarre mit, seitdem habe ich selbst komponiert. Ich mag den Klang, man kann so viele Stile spielen, Begleitung und Melodie, und ganz unterschiedliche Charaktere.

Wenn man in die Konzertsäle guckt: Sind die großen Zeiten der Gitarre vorbei?

Spätestens seit der Pandemie ist das Angebot auf Youtube so groß, dass viele Besucher nicht mehr ins Konzert gehen. Wir sind als Musiker aber auch ein bisschen selbst schuld: Wir stellen immer mehr Musik umsonst ins Netz. In Holland gibt es an den Musikhochschulen seit 20 Jahren ein Pflichtfach: Selbstvermarktung – das ist auch gut so! Früher haben viele Festivals Wettbewerbe abgehalten – das hatte zur Folge, dass viele Teilnehmer von einem Festival zum nächsten getourt sind und abreisten, wenn sie keine Runde weiterkamen. Dann saßen die Dozenten am Ende manchmal allein da. Das ist das Gute hier in Ahausen: Es geht rein um die Musik, nicht ums Gewinnen.

Wie haben Sie es geschafft, so bekannt zu werden als Komponistin?

Ich hatte das Glück, dass meine Stücke veröffentlicht wurden. Auch auf mich hatte niemand gewartet – nach etlichen Absagen oder gar Schweigen von kleinen Verlagen dachte ich mir: Vielleicht bist du zu bescheiden? Und habe an den größten geschrieben. Der hat seitdem alles verlegt, was ich vorlege.

Ob bei den Ablehnungen auch Ihr Geschlecht eine Rolle gespielt hat?

Darüber denke ich nicht nach – es gibt auch genügend Männer, die nicht gespielt werden. Es ist bei Verlagen wohl so ähnlich wie bei Programmdirektoren: Die setzen auch eher auf Beethoven und Schubert als auf John Cage. Aber es gibt eben auch Idealisten, die nicht nur danach gehen, ob die Werke leicht zu spielen sind und sich gut verkaufen.

Wären Sie für eine Frauenquote bei den Programmen in Konzerthäusern?

Sie meinen positive Diskriminierung? Das ist ähnlich wie mit moderner Musik, da wäre es noch viel wichtiger, eine Quote vorzusehen. Da ist beispielsweise die bildende Kunst viel weiter, die stellen auch mal etwas Modernes zwischen die Monets und Manets. Ich selbst leiste meinen Beitrag, Komponistinnen der Vergangenheit eine Stimme zu geben, indem ich ihre Werke aufspüre und veröffentliche. Gerade ist mein drittes Album unentdeckter Werke in Arbeit, dieses Mal mit transkribierten Klavierstücken.

Uraufführung Das Teilnehmerkonzert, in dessen Rahmen die beiden Auftragskompositionen von Annette Kruisbrink uraufgeführt werden, beginnt am Samstag, 5. August, um 20 Uhr in der Rotenburger IGS in der Gerberstraße.

Gibt es eine Botschaft, die Sie Ihren Rezipienten mit auf den Weg geben?

Ich möchte, dass meine Musik lebt, dass sie gespielt wird und die Musiker dabei Freude haben. Sie sollte nicht zu kompliziert fürs Publikum sein, also kurz gesagt: hörbar und spielbar!