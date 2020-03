Es gibt noch viel zu tun

Rotenburg – Die Sonne scheint trotz Wolken vom Himmel. Perfekte Voraussetzungen für den Spaziergang mit Schnitzeljagd anlässlich des Internationalen Frauentages, zu dem die Gleichstellungsbeauftragten Katja Weße (Landkreis) und Kerstin Blome (Stadt Rotenburg) gemeinsam mit Angela Hesse, Geschäftsführerin des Diakonischen Werks, für Montagnachmittag eingeladen haben. Ziel sind die Beratungsstellen in Rotenburg, wo sich die Frauen einen Überblick über die Arbeit verschaffen. Anschließend geht es zur Diskussion ins Kreishaus.

Seit mehr als 100 Jahren setzen sich Frauen im Rahmen des Frauentages für Gleichberechtigung ein. So auch am vergangenen Sonntag. Seit 1921 ist der Tag auf den 8. März festgelegt. Obwohl sich vieles verändert hat, ist der Punkt, an dem Frauen und Männer gleichgestellt sind, noch lange nicht erreicht. Auch nicht in Rotenburg. Umso wichtiger sei es, das Thema immer wieder zur Sprache zu bringen, betonen die Gleichstellungsbeauftragten. „Man kann nicht oft genug auf die Missstände, die die Frauen immer noch erdulden müssen, hinweisen“, sagt Weße. „Wir ehren mit dem Tag nicht nur die Frauen, sondern machen darauf aufmerksam – früher waren Frauen Menschen zweiter Klasse.“ Was heute kaum vorstellbar ist: Frauen durften beispielsweise bis in die 50er-Jahre kein Bankkonto ohne die Zustimmung ihres Mannes eröffnen, bis in die 70er-Jahre ohne sein Einverständnis nicht arbeiten gehen. „Ursprünglich war er als Frauen-Kampftag aus der Arbeiterbewegung entstanden. Bei vielen Themen ist noch einiges zu tun“, sagt Blome. „Die Lohn- und Rentenlücke besteht hier genauso wie anderswo in Deutschland.“

Treffpunkt der Gruppe ist zunächst das Rathaus, zwölf Frauen haben sich dort versammelt. Sie kommen vom Simbav, aus der Politik oder dem Diakonissen-Mutterhaus. Sie besuchen Wildwasser, Simbav, Lebensraum Diakonie, das Familienservicebüro sowie die Diakonie-Beratungsstellen am Kirchhof. „Diese stellen sich kurz vor, so können wir das Beratungsangebot aufzeigen“, erklärt Weße. Zum Beispiel zum Thema Gewalt, bei der Suche nach einem Kinderbetreuungsplatz, Sozial- oder Migrationsberatung, Hilfe bei Trennungen – für alle, die dabei Hilfe suchen, bietet die Wümmestadt Anlaufstellen. Die Frauen erhalten dazu einen Zettel mit verschiedenen Fragen, auch über Rotenburg hinaus: Wie viele Frauen sitzen im Deutschen Bundestag, wie viele Frauen sind von sexueller Gewalt betroffen? Alles Themen, die unterwegs erörtert werden.

Zugleich ist der Spaziergang die Vorbereitung auf den zweiten Teil: die Diskussion im Kreishaus über die Zukunft der Stadt. „Wie sieht Rotenburg in zehn Jahren aus? Wie soll die Stadt aufgebaut sein, was ist notwendig?“, fragt Weße. „Die Politikerinnen, die hier sind, können die Anregungen gleich mitnehmen“, ergänzt Blome. In Rotenburgs Politik beispielsweise sind im Stadtrat 11 von 33 Mitgliedern Frauen, im Kreistag sind es 11 von 54 Abgeordneten. Damit liegt Rotenburg im Vergleich zu anderen Kommunen relativ weit vorne. Gleichzeitig könne man nach dem Gesehenen schauen, welche Lücken es vielleicht in der Beratungsarbeit gibt. Obwohl die Runde geschrumpft ist, ist klar: zu besprechen gibt es viel. Da ist der Vorschlag, dass sich Frauen in der Politik im Landkreis regelmäßig treffen und austauschen, Ganztagsbetreuung kommt zur Sprache, ebenso Beratungsstellen für Männer und ein Verhütungsfonds. Beim Thema sexualisierte Gewalt sollte geschlechtergetrennt aufgeklärt werden, lautet eine weitere Idee der Teilnehmer. Auch das Stichwort Mobilität fällt, die Frage nach kostenloser Schülerbeförderung für die Sekundarstufe 2 beispielsweise. „Das haben wir mal beantragt, das wurde abgelehnt von der Mehrheit der Männer“, wirft Elisabeth Dembowski (Grüne) ein, die sich zu der Runde gesellt hat. Sie erntet zwar Lacher – aber auch Kopfschütteln. In einem sind sich aber alle einig: Es gibt noch viel zu tun.