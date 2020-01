Ein gewaltiges Paket

Nicht enden wollender Abend mit Clair & Co. in der Stadtkirche

+ Das Vokalensemble „Der kleine Chor“ singt unter René Clair. Fotos: Pröhl

Rotenburg - Von Henrik Pröhl. Sicherlich, Ludwig van Beethoven hätte sich an diesem 5. Januar in der Rotenburger Stadtkirche geschmeichelt gefühlt, wüsste er vom Slogan dieses Chor- und Instrumental-Konzertes, der schlicht und ergreifend „Zwischentöne: Beethoven forever“ lautet. Immerhin wird jene „Ode an die Freude“, die nach Worten Friedrich Schillers seine 9. Sinfonie krönt und als Europa-Hymne gehandelt wird, in vollem Kirchenschiff unter Begleitung der „Scheeßeler Schulmusikanten“ und Simon Schumacher an der Orgel gesungen. Das aber geschieht erst 100 Minuten nach Konzertbeginn und bereits über 20 Programmpunkten. Ob Beethoven da noch wach ist?