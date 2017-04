„The Gregorian Voices“ am Freitag in Rotenburg

Das bulgarische Vokaloktett ist am Freitag ab 19 Uhr in der Stadtkirche zu sehen und zu hören.

Rotenburg - Das bulgarische Vokaloktett „The Gregorian Voices“ bringt am Freitagabend das Mittelalter in die Rotenburger Stadtkirche. „Gregorianic meets Pop“ heißt das Programm, das die Gruppe auf ihrer Europatournee präsentiert.

Das Können der Formation umfasst ein erstaunliches Spektrum, das vom einstimmigen liturgischen Gesang bis hin zur polyphonen Fünfstimmigkeit mit schallenden Bässen und aufsteigenden Falsettstimmen reicht, heißt es in der Ankündigung.

Mystische Atmosphäre

In schlichte Mönchskutten gekleidet erschaffen „The Gregorian Voices“ durch die beeindruckende Präsentation ihrer substanzreichen Stimmen eine großartige, mystische Atmosphäre, die gerade in Kirchen Raum greifend und sehr berührend ist, versprechen die Veranstalter.

Eintrittskarten kosten im Vorverkauf unter anderem in der Geschäftsstelle der Mediengruppe Kreiszeitung an der Großen Straße 37 19,90 Euro und an der Abendkasse 22 Euro. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Ab dann sind auch Restkarten erhältlich.

Wer günstiger dabei sein will, hat am Mittwoch die Chance: Die Kreiszeitung verlost mit den Gastgebern drei mal zwei Tickets. Dazu einfach bis 16 Uhr eine E-Mail mit Kontaktdaten und der Betreffzeile „Gregorian“ an redaktion.rotenburg@kreiszeitung.de senden – die Gewinner werden von der Glücksfee benachrichtigt.

mk