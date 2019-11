Gesundregion unterstützt bei Projektumsetzung: „Am Anfang steht die gute Idee“

Hartmut Leefers, Vorsitzender der Gesundregion, und Regionalmanager Marcel Bonse vor den Förderschildern am Mehrgenerationenhaus in Waffensen. Wer ein solches Projekt zum Erfolg führen möchte, braucht Durchsetzungsvermögen, betonen beide. Foto: Witte

Rotenburg – Das Mehrgenerationenhaus in Waffensen ist Treffpunkt für das Interview mit Marcel Bonse und Hartmut Leefers. Passend, dass der Vorsitzende der Gesundregion Wümme-Wieste-Niederung und der Regionalmanager sich dort treffen wollen. Schließlich ist das sozial-kulturelle Zentrum des Ortes auch nur durch Förderungen möglich geworden. Dass die finanzielle Umsetzung für ein Projekt aber nicht das Wichtigste ist, betonen beide im Gespräch.

Wie ist es überhaupt zu dem Zusammenschluss der Gesundregion gekommen?

Leefers: Die Idee ist gewesen, dass man Förderung, Dorferneuerung, speziell für eine Ortschaft nicht mehr machen möchte, sondern stattdessen die Regionen stärken wollte. Wenn in einzelnen Dörfern Ideen entwickelt werden, dann muss das nicht nur das Dorf selbst toll finden, sondern die „Nachbarschaft“, alle, die zu der Region gehören, auch. Die ersten fünf Jahre hatten wir Leader. Da gab es ein festes Budget. Das war spannend für die Leute, weil da ein Topf mit gefühlt viel Geld zur Verfügung da stand. Begleitet wurde es vom Regionalmanagement, das sind Marcel Bonse, Christiane Sell-Greiser und Birgit Böhm. Mit der neuen Förderkulisse sind wir dann aber „nur noch“ ILE-Region. Einen festen Topf gibt es für die Region nun nicht mehr. Das hat bei vielen zu Enttäuschungen geführt. Aber wir haben eigentlich ganz andere Möglichkeiten.

Bonse: Bei der Leader-Region kam der Ansatz von der EU. Damit wollte man vor Ort den Bottom-up-Ansatz unterstützen und gewisse Projekte fördern. Die Regionen mussten sich vorher Gedanken machen, wo sie Stärken und Schwächen sehen. Dann erarbeiteten sie gemeinsam mit den Bürgern ein sogenanntes integriertes ländliches Entwicklungskonzept. Der Unterschied zwischen Leader und ILE ist, wie Herr Leefers schon sagt, dass man bei Leader ein festes Budget hat, das man verwalten kann. 2013 haben wir die Leader-Region abgeschlossen und sind ILE-Region geworden. Wenn wir vergleichen, wie viel Geld in die Region geflossen ist, haben wir mit ILE sogar mehr erreicht.

Die Region ist recht groß, erstreckt sich von Fischerhude bis Fintel. Da sind einige Gemeinden mit drin. Sind es nicht schon zu viele, um noch effektiv arbeiten zu können?

Bonse: Es gibt, wenn man es niedersachsenweit betrachtet, größere und kleinere Regionen. Aber vom Grundsatz her ist das eine ganz gute Größe, von der Einwohnerzahl und der Anzahl der Gemeinden. Die Verbindung von Fischerhude bis Fintel ist lang. Aber wenn man Rotenburg als Mittelpunkt nimmt, dann guckt man bis Fintel und auch bis Ottersberg. Ich würde es so beurteilen, dass sich das gut zusammen gefügt hat.

Leefers: Ja, natürlich. Es beschreibt ja das Gebiet Wümme-Wieste. Das passt. Das muss schon so groß sein, sonst haben wir Kirchturmdenken. Und genau das wollen wir aufbrechen.

Wählt das Regionalmanagement aus, welcher Fördertopf für die Projekte infrage kommt?

Bonse: Auswählen klingt so, als ob wir das könnten. (lacht)

Leefers: Er führt uns da behutsam hin. Manchmal begibt man sich mit einer Idee ja auch auf eine falsche Spur. Dann merkt man schon, dass man ein wenig gelenkt wird. Aber es ist nicht die Aufgabe des Regionalmanagements, der Brainstorming-Abteilung das Projekt aus den Händen zu nehmen und einen Katalog auszubreiten mit den Möglichkeiten. Es gibt einen Planungsprozess, und wenn der nicht eingehalten wird, bleibt man hängen.

Bonse: Wenn die Idee da ist, dann gucken wir: Gibt es grundsätzlich Fördermöglichkeiten? Wenn das gegeben ist, schauen wir, was wir im Detail berücksichtigen müssen. Wie muss das Projekt gestaltet werden, damit wir die besten Aussichten haben?

Wie viele Förderprogramme sind für die bisherigen Projekte zum Tragen gekommen? Können Sie da eine Auswahl geben?

Bonse: Es sind viele. Um einen kurzen Überblick zu geben: Wir haben im Schwerpunkt die ZIELE-Richtlinie, das ist die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung. Darüber wird ein Großteil der Projekte gefördert. Da ist das Amt für regionale Landesentwicklung in Verden unser Ansprechpartner. Dann haben wir das Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“. Da können allerdings nur die Kommunen selbst einen Antrag stellen. Die gesamte Region ist dort aber seit 2015 im Programm, und es sind schon zahlreiche Mittel geflossen. Zum Beispiel die Neugestaltung des Untervogtplatzes in Scheeßel. Wir haben aber auch andere Einzelbeispiele. Ich nenne mal eins aus Ottersberg. Da gab es einen Bundeswettbewerb zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport. Dadurch konnte das Hallenbad saniert werden. Es ist auch möglich, in so ein Programm reinzukommen, wenn die Kommune nicht teil einer Region ist. Da war es aber eine positive Voraussetzung, das hat die Chancen durchaus verbessert. Es gibt auch das Projekt „Gesunde Dörfer“. Da geht es darum, Gesundheitsförderung und Prävention im ländlichen Raum zu verbessern. Der Strauß ist also durchaus breit.

Aber die Regionalmanager sind dafür die Ansprechpartner?

Bonse: Unser Auftrag ist zum einen, den Prozess- und Projektentwicklung zu begleiten, und ein entscheidender Auftrag aber eben auch, die Fördermittel zu akquirieren.

Wer sind überhaupt die beteiligten Akteure der Gesundregion?

Bonse: Das sind in der Regel die Bürgermeister für die Kommunen. Im Fall von Rotenburg ist es so, dass Bernadette Nadermann das als Erste Stadträtin übernimmt. Auf der Seite der Wirtschafts- und Sozialpartner haben wir verschiedene Vertreter dabei, von privaten, bis hin zu Vereinen – wir haben den Kreissportbund, den Kneipp-Verein, private Vertreter aus dem Gesundheitszentrum Ottersberg, Katharine von Schiller ist für den Landpark dabei, Udo Fischer für den Tourow.

Leefers: Das Wichtigste dabei ist, dass es offen ist.

Also können sich auch Vereine oder Gruppen mit Projektideen an die Gesundregion wenden?

Leefers: Das wäre wünschenswert. Den Menschen muss ein bisschen die Angst vor diesem Wust an Überlegungen, Vorschriften und Antragsformalitäten genommen werden. So schlimm ist das nicht. Das Wichtigste ist zunächst die Idee. Darüber muss nachgedacht, vielleicht ein bisschen korrigiert und zusammengefasst werden. Dann kann zusammen mit der Gesundregion und dem Regionalmanagement geschaut werden, ob die Idee förderfähig ist. Nur das wird nichts von heute auf morgen, es dauert schon auch mal Jahre, bis es umgesetzt werden kann.

Und wie arbeiten die Akteure zusammen?

Leefers: Es gibt regelmäßige Zusammenkünfte, gesteuert vom Regionalmanagement. Es könnte auch umgekehrt sein. Wenn jetzt jemand der Akteure der Wümme-Wieste Gesundregion eine Idee hat, dann glaube ich, dass die Regionalmanager und der Vorsitzende dafür aufgeschlossen sind.

Aus der Gesundregion sind in den vergangenen Jahren schon einige Sieger des Dorfwettbewerbs hervorgegangen, zuletzt Bötersen, davor aber unter anderem auch Waffensen. Wieso ist der Dorfwettbewerb für die Dorfentwicklung wichtig, und welche Rolle spielt die Gesundregion dabei?

Leefers: Der Dorfwettbewerb ist sozusagen die Eintrittskarte. Ohne den hätten die Bötersener nicht den Mut gefunden, den Dorfladen anzupacken. Dort bin ich vorab auch gewesen und habe den Wettbewerb beworben. Die hatten ganz andere Vorstellungen. Ich habe erklärt, dass das ganz anders funktioniert als früher. Die Dörfer müssen sich die drei grundsätzlichen Fragen stellen: Wer sind wir, wo kommen wir her, und wo wollen wir hin? Das muss man aufbrechen. Wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass einige Dinge nicht so schön sind, dann muss man sich fragen: Warum haben wir das nicht verändert? Und dann fällt irgendwann der Groschen. Die Angst, einen Wettbewerb zu machen, bei dem etwas getan werden muss und kontrolliert wird durch die Kommission, ist unnötig. Ich sage den Kandidaten immer: Wenn ihr euch mit euch selbst beschäftigt, und uns dann zeigt, wenn die Kommission kommt, warum ihr da wohnt und was es da Gutes gibt, dann ist das viel wert.

Bonse: Bei Bötersen kam die Initiative absolut aus dem Dorf heraus. Wir von der Gesundregion haben nur die Antragstellung für den Dorfladen unterstützt. Entscheidend ist bei diesen Projekten, dass es Menschen gibt, die sich für ein Thema engagieren möchten. Was man nichtzu verheimlichen braucht, ist, dass das immer auch mit Arbeit verbunden ist.

Gerade erst hat es eine Lenkungsgruppensitzung der Gesundregion gegeben, auf der sich über Themenschwerpunkte für die kommenden Jahre verständigt wurde. Welche sind das?

Bonse: Die Schwerpunkte, die wir haben, haben wir erarbeitet. Der erste ist nach wie vor Gesundheit. Da muss man einfach sagen, da hat man 2007 hier in der Region auf ein Pferd gesetzt, auf das andere erst fünf, sechs Jahre später gesetzt haben. Das gibt der Region einen guten Vorsprung. Der zweite ist das Thema Wohnen. Der dritte Schwerpunkt ist der Klimaschutz. Darauf möchte die Region auch einfach aufgrund der aktuellen Relevanz mehr den Blick richten. Dahinter gibt es aber auch die Bereiche Tourismus sowie Kunst und Kultur. Letzterer stand während der letzten Förderperiode viel mehr im Vordergrund.

Welche Projekte stehen denn konkret in der nächsten Zeit an?

Bonse: Das ist immer ein bisschen schwierig. Datum für die Antragstellung ist immer der 15. September. Das heißt, es sind vielleicht Ideen da, aber noch nicht so konkret, oder es sind Fragen offen. Daher leistet man dem Projekt eher keinen Vorschub, wenn man zu viel kundtut. Was wir sagen können: Wir haben aktuell das in der Umsetzung befindliche Projekt der Machbarkeitsstudie im Radverkehr. Das ist sicherlich ein Leuchtturm, auch was die Regionalität betrifft. Und dann gibt es das Projekt „Gesunde Dörfer“, was intern schon begonnen hat. Im kommenden Jahr gehen wir dort in die öffentliche Bekanntmachung. Es geht bei dem von der Technikerkrankenkasse gefördertem Projekt darum, Gesundheitsbüros in der Region zu installieren. Diese sollen mit Gesundheitslotsen besetzt werden, die informieren können zu Angeboten der Gesundheitsförderung und Prävention. Es gibt unwahrscheinlich viel, und es geht darum, das Bestehende noch bekannter zu machen.

Wonach richtet es sich, ob ein Projekt eine Förderung bekommt?

Bonse: Am Anfang steht immer die gute Idee, die entwickelt werden muss. Nicht die Frage, wo das Geld ist. Wenn ich Projekte danach entwickle, wo Fördermittel sind, dann ist die Gefahr groß, dass die Projekte nach zehn Jahren nicht mehr da sind. Gibt es aber eine Initiative, weil jemand sagt „Wir brauchen das“, dann wächst so etwas wie hier das Mehrgenerationenhaus und hat Bestand.