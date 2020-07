Gesichter gegen Rassismus

Die Aufmerksamkeit wecken, gemeinsam gegen Fremdenfeindlichkeit angehen: Das ist das Ziel des Projekts „Mein Gesicht gegen Rassismus“. Damit können Schüler von IGS und Ratsgymnasium nun ein Zeichen setzen.

Rotenburg – „STOP“ steht auf ihren Handflächen. Lucy Lohmann und Maike Flucks aus der 9.3. der IGS Rotenburg haben sich für ihr Foto etwas einfallen lassen. Das Bild ist für ein Projekt, um auf das Thema Rassismus aufmerksam zu machen. „Es ist ein Zeichen, dass jeder Mensch, egal welcher Hautfarbe oder Religion gleich ist und gleich behandelt werden sollte“, erklärt Flucks. Streetworkerin Franziska Gölitzer macht ein Polaroid von den beiden, das sie an die Stellwand hinter sich hängen. Im besten Fall ist diese am Ende der Woche voller Fotos.

An vier Tagen sind Gölitzer und ihr Kollege Eduard Hermann an beiden Standorten der IGS und am Ratsgymnasium unterwegs. Sie haben sich am Montag auf dem Schulhof der IGS in der Gerberstraße aufgebaut, dort, wo sie jeder sehen kann, wenn es in die Pause geht. „Es ist eine Aktion von Jugendlichen für Jugendliche – aber wir freuen uns, wenn sich auch Lehrer beteiligen“, bekräftigt Hermann. „Wir sind gespannt auf die Reaktion und wollen, dass sich die Leute mit dem Thema auseinandersetzen.“ Die Blicke sind auf jeden Fall neugierig, auch wenn die Schüler am Anfang noch zögern. Bis Schulleiter Sven Thiemer die ersten direkt anspricht, danach kommen immer mehr Schüler und Lehrer dazu. „Die Notwendigkeit ist da, seine Meinung zu äußern und ein Statement gegen Rassismus zu setzen“, erklärt er.

Die Schüler seien fokussiert auf das Thema, es ist immer wieder Teil des Unterrichts. „Erst vor einer Woche haben wir im Musikunterricht über Blues gesprochen, da kam schnell das Thema auf George Floyd und Rassismus damals und heute, auch in Deutschland.“ Viele Jugendliche seien sehr sensibel, wenn es darum geht. Das Thema ist aktuell, aber kein großes Problem an der IGS, meint Thiemer. „Wir haben eine bunt gemischte Schülerschaft und Kollegen“, erklärt auch Lehrer Thomas Rippe. Dadurch komme es weniger zu Diskriminierung. Er kommt mit seiner Kollegin Teresa Christina Skarba-Krzewina dazu. Sie hingegen hat schon ganz andere Erfahrungen gemacht aufgrund ihres Namens und Aussehens, an einem Gymnasium, an dem sie vorher war. „Wichtig ist es dann, Rückhalt zu haben und zu zeigen, was man drauf hat. Auch der Sport hilft, da geht es mehr um die Fähigkeit des Einzelnen, nicht um das, was man sieht.“ Sie sucht eine Weile auf ihrem Handy, zeigt dann ein Grundschulfoto von sich. „Schauen Sie mal, ob Sie mich finden.“ Das ist nicht schwer – sie ist das einzige Mädchen mit dunklen Haaren, alle anderen sind blond. „Meine beste Freundin hatte die blondesten Haare“, meint Skarba-Krzewina und lächelt. „Kinder sind eher skeptisch, wenn einer auffällt.“ Heute sei das anders, es ist ein geringeres Thema geworden mit steigender Diversität.

Dass die Lehrer für das Projekt mit gutem Beispiel vorangehen wollen, wird schnell klar. „Es ist wichtig, dass gegen Rassismus angegangen wird, es gibt noch zu viele Menschen, die das noch nicht so sehen“, merkt Lehrerin Nadine Gülland an, die für ein Foto vorbeikommt, danach aber direkt wieder verschwindet – um weitere Schüler zu motivieren. Anfangs sind deutlich mehr Lehrer als Schüler da, mit Lautsprecherdurchsagen und durch direkte Ansprache wollen sie die Jugendlichen aber motivieren, Teil des Projekts zu werden – natürlich mit Einverständniserklärung der Eltern. Der Datenschutz muss beachtet werden. Das ist an diesem Vormittag auch das größte Hindernis: Viele Schüler haben den Zettel schlicht Zuhause vergessen, Kein Problem, meint Hermann. „Wir sind ja morgen nochmal hier.“

Für die Neuntklässlerinnen Lucy Lohmann und Maike Flucks ist es wichtig, dabei zu sein. „Es ist ein großes Thema, das sieht man überall in den Medien. Es ist toll, sich dafür einzusetzen“, sagt Lohmann. Und ihre Freundin ergänzt: „Trotz Corona sollte das jetzt nicht untergehen, die Aufmerksamkeit für das Thema sollte stärker werden.“ Und das scheint zu funktionieren, mehr Schüler kommen auf Hermann und Gölitzer zu. „Es ist für eine gute Sache“, sagt Marieke Franke aus der 9.1. Ihre Freundin Emma Röhl nickt. Beide haben sich insbesondere seit Aufkommen der Black Lives Matter-Bewegung und Proteste in den USA vermehrt mit dem Thema Rassismus beschäftigt. Aber sie sagen auch, dass es ihnen noch zu wenig in ihrer Klasse besprochen wird. „Das könnte gerne mehr sein“, so Franke.

Letztlich sei jede Schule ein Abbild der Gesellschaft, „es wäre naiv zu leugnen, dass es nicht auch hier Situationen gibt, die jemand als rassistisch empfinden könnte“, sagt Iris Rehder, Schulleiterin des Ratsgymnasiums, ganz klar. Die Schule ist – ebenso wie die IGS – aber eine „Schule mit Courage, Schule ohne Rassismus“. Im Zuge dessen setzen sich beide Bildungseinrichtungen mit dem Thema auseinander, sowohl innerhalb des Lehrplans, sei es nun in Politik, Religion oder anderen Fächern, als auch in Projekten während der AGs. So hätten sich 2019 Schüler der IGS unter anderem bei einer Demo des Bündnis‘ „Aufstehen gegen Rassismus“ engagiert. Und kommt den Lehrern etwas zu Ohren, beispielsweise eine Form von Rassismus in den sozialen Medien, werde das Gespräch mit den Beteiligten gesucht. „Wir dulden das nicht, wenn es uns bekannt ist. Manchmal sagt jemand was im Spaß, das für einen anderen stark verletzend sein kann“, erklärt Rehder.

Bis Donnerstag sind Hermann und Gölitzer noch in den Schulen unterwegs. Eventuell weiten sie die Aktion noch aus, das stehe aber noch nicht fest. Klar ist aber: Am Ende kommt die Stellwand ins Foyer des Rathauses. Rehder ist begeistert von dem Projekt, insbesondere weil die Schule etwas ähnliches selbst gestartet hatte, durch Corona aber gestoppt worden sei. Die Schulleiterin empfindet ihre Schüler als schon immer sehr engagiert, wenn es um das Thema geht, auch vor der Black Lives Matter-Bewegung. „Sie haben ein starkes Gerechtigkeitsempfinden.“

