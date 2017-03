Geschenk für alle Geschmäcker

Rotenburg - Von Matthias Röhrs. Er gehört zu den beliebtesten Geschenken in Rotenburg. Und so ist es passend, dass die Stadt der Rotenburger Kreiszeitung mit dem Rotenburger Zehner ein besonderes Geschenk zum 150. Geburtstag macht: Die Statue „Meinungsfreiheit“, die der Bremer Bildhauer Amir Omerovic kurz nach dessen Einweihung vor dem Pressehaus an der Großen Straße errichtet hat, ziert fortan die neue Auflage der Regionalwährung. Sie kommt jetzt in Umlauf.

Die Statue ist für Bürgermeister Andreas Weber (SPD) das Ergebnis einer „tollen Zusammenarbeit“ zwischen der Stadtverwaltung und der Mediengruppe Kreiszeitung, dessen Geschäftsführer Frank Schmid bei der offiziellen Vorstellung des neuen Zehners im Rathaus die Scheine mit den Seriennummern eins und zwei dieser Auflage überreicht bekam. Sie zeigen nicht nur die Statue, sondern auch Teile der Fassade des Pressehauses im Hintergrund. Für Weber gehört beides fest zusammen. Das Kunstwerk ist seinen Worten nach „das I-Tüpfelchen für das Gebäude“.

Das Kunstwerk ist das siebte Motiv auf dem Zehner. Bisher zierten das Heimathaus, die Skulptur „Paar-oh-die“, das Kantor-Helmke-Haus, die Pferdegruppe auf dem Pferdemarkt, der Stadtspeicher und das Rathaus den Zehn-Euro-Gutschein – die „regionale Komplementärwährung“, wie Heinz Gehnke vom Infobüro der Stadt im Rathaus in der Fachsprache sagt. Beinahe 29 000 Stück kamen seit dem Erstverkaufstag am 6. Dezember 2008 in den Umlauf, die Edition mit „Meinungsfreiheit“ legt nun den Grundstein für die nächsten 5 000. Erhältlich sind sie im Infobüro, und in „fast allen“ – konkret 120 – Geschäften in der Kreisstadt können ihn die Besitzer laut Gehnke einlösen.

Weber stellt eine weitere Zahl in den Raum: Durch den Zehner konnte bislang beinahe 300 000 Euro an Kaufkraft in der Stadt gebunden werden, sagt er. „Der Zehner ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden.“ Für viele bedeute er dabei laut Gehnke in erster Linie eine willkommene Erleichterung beim Kauf von Geschenken, wie er bei Gesprächen in der ganzen Stadt erfahren habe. Mit dem Zehner könne sich der Beschenkte genau das kaufen, was er sich wünsche. Oder, wie es Schmid zusammenfasst: „Mit ihm trifft man alle Geschmäcker.“

Eine Idee, die laut Gehnke nicht nur an der Wümme großen Anklang findet. Er hat recherchiert: In 165 Kommunen deutschlandweit gibt es eine derartige lokale Parallelwährung – die wenigsten werden dabei von den Verwaltungen selbst herausgegeben. Die Stadt Rotenburg ist hier eine von 16 Kommunen, die übrigen kommen von Wirtschaftsverbänden, -vereinen und Ähnlichem.

Entworfen hat den neuen Zehner Holger Roselieb aus Hannover. Der in Rotenburg aufgewachsene Grafiker wurde von Gehnke einst sozusagen „entdeckt“, er hat auch die vorangegangenen Auflagen gestaltet. Bekannt ist er auch für knollennasige Figur „Knolli“, die ursprünglich für den Kartoffelmarkt in der Kreisstadt von ihm kreiert worden war.