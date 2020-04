Läuft wieder: Geschäftsöffnung belebt die Rotenburger Innenstadt

Rotenburg - Mit der Öffnung der Geschäfte mit Verkaufsflächen von bis zu 800 Quadratmetern kommt die Rotenburger Innenstadt seit gestern wieder deutlich belebter daher – der große Ansturm ist allerdings ausgeblieben. Die Freude ist indes groß – bei den Kunden und vor allem auch bei den Geschäftsleuten. „Ich bin froh und erleichtert, natürlich auch, weil wieder Geld in die Kasse kommt“, sagt Jörg Heeßel von Becker Moden an der Großen Straße. Es laufe gut an, erklärt er am späten Vormittag.

Auch Cornelia Mansfeld strahlt, während sie zum ersten Mal nach vielen Wochen die Ladentür wieder öffnet. Draußen platziert sie zwei Karten, eine mit einem Igel, eine mit einem Eichhörnchen darauf. „Das sind die Begleiter für die Kunden“, sagt sie. Mehr als zwei Gäste dürfen zeitgleich nicht ins Geschäft. Sind beide Karten vergriffen, müssen die anderen Kunden warten. Ähnliche Regelungen gibt es auch in anderen Geschäften. Bei Jette C stehen am Eingang acht Einkaufskörbe bereit – ist gerade keiner da, ist auch hier Geduld gefragt. Monika Dreiucker aus Verden gibt ihren Korb wieder ab – sie verbindet ihren Arztbesuch in Rotenburg mit einem Gang durch die Innenstadt: „Ich habe das schon ein bisschen vermisst, es ist schön, mal wieder rauszukommen“, sagt sie.

Große Erleichterung steht auch Birgitta Bade ins Gesicht geschrieben. Sie ist die Chefin im Modehaus Baumeister. Am Eingang hat sie auf einem Tisch einen Desinfektionsspender aufgestellt. Sie und ihre Mitarbeiterinnen tragen bei der Bedienung auf Wunsch eine Mund-Nasen-Maske. „Das erwarten wir aber nicht von unseren Kunden“, sagt sie. Fünf Beschäftigte hat Bade. „Endlich wieder arbeiten. Klar bin ich erleichtert – darüber muss man gar nicht reden.“ Ähnlich sieht es auch Renate Maasch. Der erste Verkaufstag nach der langen Corona-Zwangspause sei sehr gut angelaufen, erklärt die Juwelierin. „Ich bin einfach glücklich, dass es weitergeht.“

Auf der Großen Straße ist deutlich mehr Bewegung als in den zurückliegenden Wochen. Und die Menschen kaufen auch. Das ist an den gefüllten Taschen zu erkennen, die sie bei sich haben. Ein sonniger Tag – auch im übertragenen Sinne. Was aber auffällt: Nicht alle Geschäfte kehren zu ihren gewohnten Öffnungszeiten zurück. Darauf aber legt Bade größten Wert und bleibt bei den bisherigen Öffnungszeiten. Maximal drei Kunden dürfen zeitgleich bei „Fass & Feines“ stöbern. „Mehr gibt unser Laden nicht her, um die Mindestabstände einzuhalten“, sagt der Chef Manuel Poranski. Auch bei ihm steht gleich neben der Kasse am Tresen eine Flasche mit Desinfektionsmittel. Er und seine Partnerin tragen eine Maske.

Polizei und Ordnungsamt sind den ganzen Tag über unterwegs und kontrollieren die Einhaltung der Hygienevorschriften. Ordnungsamtsleiter Frank Rütter kann das Ergebnis erst Dienstagvormittag zusammenfassen, die Polizei, so deren Sprecher Heiner van der Werp auf Anfrage, stellt bis Montagnachmittag keine Verstöße fest. Klingt gut, aber Kundin Christine Reincke sieht das Ganze eher kritisch: „Ich fürchte Schlimmstes, wenn ich sehe, wie unbedarft viele Leute unterwegs sind. Ich wäre für eine Maskenpflicht.“