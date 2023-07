„Absolut verwerflich“: Rotenburger Amtsgericht verurteilt 25-Jährigen wegen Verbreitung von Kinderpornografie

Von: Matthias Röhrs

Ein 25-Jähriger hat kinderpornografische Bilder verbreitet. Nun hat ihn das Rotenburger Amtsgericht dafür mit einer Freiheitsstrafe belegt. Während des Prozesses gibt sich der Mann kooperativ -und arglos.

Rotenburg – Ob es nun wirklich Arglosigkeit war, konnte nicht festgestellt werden. Das Rotenburger Amtsgericht und die Staatsanwaltschaft waren beide auch nicht sicher, ob es die Angelegenheit nicht auch noch schlimmer machen würde. Das Gericht jedenfalls verurteilte am Donnerstag einen 25 Jahren alten Mann wegen Beschaffung, Besitz und Verbreitung von kinderpornografischen Bildern zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten – ausgesetzt zur Bewährung.

Der Angeklagte, der zum Tatzeitpunkt in Visselhövede gelebt hatte, zeigte sich im Prozess zwar geständig, gab jedoch an, sich nicht der Tragweite der betreffenden Bilder bewusst gewesen zu sein. „Ich habe nicht darüber nachgedacht.“ Gericht und Gegenseite waren sich aufgrund der Eindeutigkeit der Bilder sicher: Beim 25-Jährigen hätten die Alarmglocken schrillen müssen.

Tatsächlich wirkte der ehemalige Visselhöveder, der heute in Langwedel wohnt, so, als hätte er erst mit der Urteilsverkündung so richtig begriffen, dass er nur sehr knapp an einem Gefängnisaufenthalt vorbeigeschrammt war – zumindest bis auf Weiteres. Die Taten liegen aber bereits vier Jahre zurück, die Einsicht beim 25-Jährigen am vergangenen Donnerstag für die Staatsanwältin: viel zu spät. Auch dem Vorsitzenden Richter war anzumerken, dass ihm die Unbedarftheit des Angeklagten nicht so ganz einleuchten wollte. Dabei ist die Tat „absolut verwerflich“, wie er später in der Urteilsbegründung deutlich machte.

„Doof gelaufen“: Angeklagter ist sich Tragweite nicht bewusst

Schon zu Beginn des Prozesses lies der Angeklagte eine gewisse Gleichgültigkeit erkennen. Die Sache sei „doof gelaufen“. Dass ihm bewusst war, dass er sich nicht nur einem Vergehen, sondern einem Verbrechen schuldig gemacht hatte, daran hatte der Vorsitzende Richter erhebliche Zweifel.

Konkret ging es um fünf Bilder, die die Polizei auf seinem Smartphone sichergestellt hatte. Sie zeigen Kinder unter 14 Jahren als Opfer sexualisierter Gewalttaten mit anderen Minderjährigen oder erwachsenen Männern. Diese habe er über eine Whatsapp-Gruppe erhalten, gab der Angeklagte an. Er selbst teilte sie aber später in derselben Gruppe, in einer anderen Gruppe und im Privatchat mit einer Freundin. Die genaue Herkunft der Bilder ist nach wie vor unbekannt. Die Telefonnummer des Langewedeler ist während einer anderen Ermittlung aufgefallen.

Die Freundin hatte sogleich ihre Ablehnung zum Ausdruck gebracht. Und allerspätestens an diesem Punkt, so die Staatsanwältin, hätte dem Angeklagten auffallen müssen, dass die Bilder nicht in Ordnung sind. Auf dem Smartphone fanden die Ermittler weitere Bilder mit strafrechtlicher Relevanz, aber zu einem anderen Tatbestand. Diese wurden am Donnerstag daher nicht weiter verhandelt. Außerdem war im Bundeszentralregister eine Suchmeldung der Staatsanwaltschaft in einer weiteren – „politischen“, so der Richter – Sache anhängig. Der 25-Jährige war eine Zeit lang nicht auffindbar gewesen. Er habe ein Jahr auf Rügen gelebt, ohne sich umzumelden, gab er an.

Kinderpornografie verbreitet: Angeklagter hat keine pädophilen Neigungen

Unklar bleibt die Motivation des Verurteilten. Pädophile Neigungen hat er nicht, sind die Polizei und das Gericht überzeugt. Hinter der Frage, warum der 25-Jährige diese Fotos mit Freunden und Bekannten geteilt hat, bleibt das Fragezeichen aber sehr groß. Aus einem Grund, der „außerhalb der Vorstellungskraft“ des Vorsitzenden Richters liegt, hat der Langwedeler den sexuellen Missbrauch fortgesetzt. Die Gewalttaten, aus denen diese Bilder entstanden sind, seien schlimm genug. „Die Kinder müssen jetzt durch ihr ganzes Leben gehen mit dem Wissen, dass diese Bilder durch die Welt gehen.“ Und dann komme jemand daher, der das unbedarft weiterleite.

Die Bewährung verschafften dem Angeklagten die Tatsachen, dass er sich der Polizei und dem Gericht über kooperativ gezeigt habe, er keine pädophilen Neigungen habe, nicht vorbestraft sei und in sicheren Verhältnissen lebe. In den 24 Monaten Bewährungszeit darf er sich nichts zu schulden kommen lassen, muss jeden Wohnortwechsel sofort anzeigen – Stichwort Rügen – und sechs monatliche Raten à 100 Euro an die Stiftung Opferhilfe Niedersachsen spenden – zu vom Gericht festgesetzten Zeiten. Sonst geht es dann doch ins Gefängnis.