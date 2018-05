Gericht verurteilt Mann ohne Führerschein

Ottersberg/Rotenburg - Ins Gefängnis muss ein 29 Jahre alter Angeklagter aus Ottersberg (Kreis Verden), der noch nie einen Führerschein besessen hat, aber dennoch immer wieder Auto fährt. Seine Freiheit kostet ihn eine Fahrt vom 23. Dezember 2016.

Er schraubte falsche Kennzeichen an seinen Daimler und fuhr dann los, um Brötchen zu holen. Dumm nur, dass sich die Bäckerei gegenüber der Polizeistation befindet.

Seine Erklärung für die Fahrt in dem Berufungsverfahren am Landgericht Verden: „Es hat geregnet. Weil ich nicht nass werden wollte und aus Bequemlichkeit habe ich den Wagen genommen.“ Der Daimler sei nicht angemeldet gewesen, und weil er nicht auffallen wollte, habe er die Rotenburger Kennzeichen angeschraubt.

Diese würden aus der Firma seines Arbeitgebers stammen. Das Amtsgericht Achim hatte in erster Instanz eine fünfmonatige Freiheitsstrafe ohne Bewährung wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verhängt. Dies wollte der 29-Jährige nicht akzeptieren.

Leugnen zwecklos

Leugnen war zwecklos, Verteidiger Michael Brennecke versuchte vielmehr, die 5. Kleine Strafkammer davon zu überzeugen, dass man seinem Mandanten die Möglichkeit geben sollte, legal am Straßenverkehr teilzunehmen. Seit März 2017 sei der 29-Jährige bei einem Verkehrspsychologen in Behandlung.

Einen Führerschein hat der 29-Jährige noch nie besessen. Zur Arbeit fahre er mit dem Roller und ansonsten fahre ihn der Vater, erklärte der Verteidiger.

Nach zwei Geldstrafen hatte er knapp einen Monat vor der Brötchen-Fahrt beim Amtsgericht Achim eine zehnmonatige Bewährungsstrafe wegen mehrerer vorsätzlicher Fahrten sowie einer gefährlichen Körperverletzung und einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kassiert. Im Mai 2016 soll er eine Zeugin beschimpft und ihr absichtlich gegen das Bein gefahren sein. Das stimme nicht, behauptete der 29-Jährige in dem Verdener Prozess. Doch das Urteil ist rechtskräftig.

Berufung verworfen

Unterwegs war der Angeklagte entweder mit seinem Daimler, dem Auto seines Vaters oder dem Ford einer Freundin. „Warum fahren sie von Ottersberg über Zeven nach Rotenburg?“, wollte der Vorsitzende wissen. In Zeven wohne die Bekannte. Es sei ihr Wagen gewesen, den er ihr nach einer Reparatur zurückgebracht habe. Der Staatsanwalt sprach noch einen weiteren Vorfall vom September 2017 an. Da sei der Angeklagte in Reeßum auf einem Roller mit Tempo 40 erwischt worden, obwohl er nur bis 25 Stundenkilometer fahren dürfe.

Die Berufung wurde verworfen. „Nein. Sie kriegen keine Chance mehr“, betonte der Vorsitzende Richter Joachim Lotz.

wb