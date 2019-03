Gericht gibt dem Diako recht

Rotenburg/Verden - Von Michael Krüger. Dr. Bernhard Prankel kehrt nicht an seinen alten Platz als Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (KJP) am Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg zurück. Das Arbeitsgericht in Verden hat Prankels Kündigungsschutzklage abgewiesen, auch eine finanzielle Abfindung wird es nach diesem Urteil nicht geben.

Es ist nur eine Handvoll Pressevertreter, die dem Urteilsspruch der Vorsitzenden Richterin Susanne Trautmann an diesem Dienstagmorgen lauschen. Von den Parteien, die sich seit Juli vor dem Arbeitsgericht getroffen haben, ist niemand da. Prankel und das Diako warten stattdessen auf die elektronische Übersendung des Urteils – man geht sich lieber aus dem Weg. Letztlich ist das, was verkündet wird, unspektakulärer als vielleicht erwartet. Prankels Klage gegen die Entlassung wird abgewiesen. Trautmann begründet dies vor allem mit dem „Fall Tobias“. Allein das, was sich Prankel dabei zu Schulden haben kommen lasse, rechtfertigt die Kündigung, sagt sie. Tatsächlich spielten die Ereignisse vom Dezember 2017 und den folgenden Wochen in der Beweisaufnahme eine zentrale Rolle.

Prankel hatte gegen die Weisungen des zuständigen Jugendamts einen gewalttätigen 14-Jährigen aus Celle über die Feiertage zu seiner Familie entlassen, hieß es im Prozess. Der Junge hatte eine „sehr gefährliche Vorgeschichte“, sagte Diako-Anwalt Hauke Rinsdorf. Als Kind sei Tobias von zwei Männern missbraucht worden. Schon mit sechs Jahren habe er selbst auffälliges sexuelles Verhalten gezeigt, sich dann später sowohl an seinen Stief- als auch an seiner Halbschwester sexuell vergangen. Zu den „schwer traumatisierten Kindern“, vor allem den Stiefgeschwistern, deren leiblicher Vater ermordet worden war, habe es seit 2016 ein gerichtlich verfügtes Kontaktverbot gegeben. Doch sowohl das als auch die Ansagen des Landkreises Celle habe Prankel missachtet, seinen Therapieansatz durchsetzen wollen. Zwar sei es zu keinen weiteren Vorfällen in der Familie gekommen, aber die Amtsrichterin in Celle sah trotzdem eine Kindeswohlgefährdung. Dieser Vorfall, wenngleich der Diako-Geschäftsführung erst im Zuge eigener Recherchen im Herbst detailliert bekannt geworden, rechtfertige die Kündigung vom 29. Juni. Trautmann: „Wir mussten die anderen Gründe nicht mehr prüfen.“

Dabei war das, was Kollegen und Mitarbeiter im Mai öffentlich gemacht hatten und dann zunächst zur Freistellung des Chefarztes geführt hatte, der die Einrichtung 18 Jahre lang geführt hatte, noch viel massiver. Es ging um einen fragwürdigen Umgang mit Mitarbeitern, körperliche Gewalt, Vorwürfe falscher Medikamentengabe, mögliche fachliche Versäumnisse, fehlende Kooperation mit niedergelassenen Ärzten und den übermäßigen Einsatz des „Time-Out-Raums“, der „Gummizelle“. Das Diako hatte diese Vorwürfe und einiges mehr in einem mehr als 200 Seiten starken Gutachten zusammengefasst.

Möglicherweise kommt dieses nun vor dem Landesarbeitsgericht in Hannover wieder auf den Tisch. Richterin Trautmann hält es für „sehr wahrscheinlich“, dass sich beide Seiten dort in zweiter Instanz wiedertreffen, womöglich noch in diesem Jahr. „Es würde mich wundern, wenn das nicht geschieht.“ Den Streitwert der arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung beziffert sie auf 417 727,13 Euro.

Prankels Anwalt Ulrich Winkelvos verwies am Dienstag auf die noch nicht zugestellte schriftliche Begründung des Urteils. Erst wenn er die habe, könne er sich äußern. Das Diako zeigte sich auskunftsfreudiger. Unternehmenssprecher Matthias Richter: „Wir sind sehr erleichtert über die Entscheidung des Gerichts. Eine weitere Zusammenarbeit mit Dr. Prankel war für uns zu keinem Zeitpunkt eine Option. Unsere Vorstellungen zu einer menschlich zugewandten und modernen Kinder- und Jugendpsychiatrie sind grundsätzlich verschieden.“ Es habe in der Einrichtung „umfassende organisatorische, strukturelle und personelle Veränderungen gegeben“. Auch die Chefarztstelle werde in Kürze neu besetzt. Richter: „Vorgesehen ist perspektivisch ein gemeinsames Zentrum von Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in enger Kooperation mit der Pädiatrie, der Kinderpsychosomatik und dem Sozialpädiatrischen Zentrum.“

Während in Verden das Arbeitsgericht die Kündigung des Kinderpsychiatrie-Chefarzt Dr. Bernhard Prankel für rechtens erklärte, waren Polizeibeamte in den Klinikräumen in Unterstedt aktiv. „Es geht um Beweissicherung“, bestätigte Oberstaatsanwalt Marcus Röske den Einsatz. Ermittelt wird gegen Prankel in strafrechtlicher Hinsicht wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und der gefährlichen Körperverletzung.

Aktenzeichen

2 Ca 278/18