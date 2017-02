Elektroautos: Gerade für kurze Wege ideal

Rotenburg - Von Stephan Oertel. Für Wolfgang Ruröde und Hans-Günter Gruß hätte der Test ruhig länger laufen können: Für zehn Tage waren sie auf Elektroautos umgestiegen, die der Landkreis kostenlos zur Verfügung stellt. Beide loben die guten Fahreigenschaften, benennen aber auch, wo es noch hakt: Bei der Reichweite und der Lade-Infrastruktur.

Die beiden waren die ersten, die in dem auf ein Jahr angelegten Projekt des Landkreises ausgelost worden sind. Hans-Günter Gruß hat in den zehn Tagen rund 400 Kilometer mit dem VW E-Up zurück gelegt, darunter viele kurze Strecken. Einmal ging’s nach Bremen. Er habe durchaus schon mal mit einem Elektroauto geliebäugelt, so der Lauenbrücker. Als er dann von dem Projekt erfuhr, habe er sich beworben.

Das Auto lässt sich toll fahren und geht richtig ab, schwärmt der 67-Jährige. „20 PS mehr und etwas Feuer, dann kann man da Flügel ranschrauben.“ Die gleichmäßige Beschleunigung und das ruhige Fahren haben ihm besonders gefallen. Wenn er jetzt wieder in seinen Benziner einsteigt, merke er, wie laut der ist.

Für kurze Strecken rund um Lauenbrück war der E-Up für ihn ideal, berichtet Gruß, der in seiner Heimatgemeinde Bürgerbus fährt und Inhaber einer Ehrenamtskarte ist. Ohne Aufladen von Bremen aus wieder nach Hause zu fahren, war ihm trotz Eco-Modus dann aber doch zu riskant.

„Er kann mit einem konventionellen Auto mindestens mithalten“

Gerade im Winter, wenn Heizung und Licht an sind, verbraucht der Wagen mehr Strom, und das geht auf die Reichweite. So haben er und seine Frau Karin die Zeit in einem Möbelmarkt überbrückt, während das Auto an einer Schnellladestation kostenlos aufgeladen wurde. Ansonsten hatte er den Wagen abends in seiner Garage an die Steckdose angeschlossen.

Von einem hohen Fahrspaß berichtet auch Wolfgang Ruröde aus Gnarrenburg. „Er kann mit einem konventionellen Auto mindestens mithalten.“ Auch der 54-Jährige ist vor allem in der Umgebung seines Heimatortes unterwegs gewesen, mehrmals fuhr er mit dem E-Golf zudem nach Bremen, wo er arbeitet. Dort konnte er den Wagen kostenlos aufladen. Zuhause kam das Auto an die Steckdose. Die Fahrten mit dem E-Golf hätten sehr viel Spaß gemacht, noch aber ist ein Elektroauto für ihn keine Option. Die Reichweite von 190 Kilometer ist gering, und es gibt nur wenige Ladestationen, erst recht für schnelles Aufladen. „Aber da ist man ja dran“, fügt der Gnarrenburger hinzu.

Bis Juni mehr Ladestationen

Ulrike Jungemann von der Stabstelle für Kreisentwicklung bestätigt das. Teil des Projekts ist es, in Rotenburg und Bremervörde Stationen zu errichten, in denen ein Auto in etwa einer halben Stunde aufgeladen ist. Spätestens im Juni sollen diese stehen, so Jungemann. An normalen Ladestationen muss man mehrere Stunden einplanen.

Die beiden ersten Projektteilnehmer sind zuversichtlich, dass sich sowohl die Ladeinfrastruktur als auch die Fahrzeugtechnik so weiter entwickelt, dass Elektroautos bald länger mit einer Ladung hinkommen und an deutlich mehr Orten schneller aufgeladen werden können. In vier bis fünf Jahren, vermuten Gruß und Ruröde, könnten solche Fahrzeuge dann auch für den ländlichen Raum attraktiv sein.

Für Aufsehen sorgen sie schon jetzt. So berichtet Jungemann, dass zuletzt gerade aus Gnarrenburg und der Umgebung von Lauenbrück viele Anmeldungen für die nächste Auslosung eingegangen sind. Die Elektroautos sind offenbar aufgefallen. Ausgelost wird pro Quartal, wobei die Hälfte der Plätze Inhabern von Ehrenamtskarten vorbehalten ist. Insgesamt haben sich bisher mehr als 850 Personen beworben, meist über die Internetseite des Landkreises (www.lk-row.de).

Die nächsten Fahrer sind Frauen. Sie kommen aus der Samtgemeinde Selsingen und Rotenburg. Bevor sie einsteigen, werden der E-Golf und der E-Up im Tarmstedter Autohaus Warncke vorbereitet. Das Unternehmen betreut die beiden Volkswagen und hat im Übrigen eine von wenigen Schnellladegeräten im Landkreis.

