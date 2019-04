Maitour zum Bullensee: In geordneten Bahnen

Harte Kritik hatte Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD) einstecken müssen, als 2016 Einschränkungen der Party-Maitour zum Bullensee Thema wurden. Im Jahr vier geregelterer Bahnen sieht sich Weber aber bestätigt. Die Bestimmungen seien ein Gewinn für die Umwelt und die Akzeptanz des Feiervolks. Das soll auch am kommenden Mittwoch so sein.

Rotenburg – Von Michael Krüger. Niemand will das Feiern verbieten. Das betonen Bürgermeister Weber, Ordnungsamtsleiter Frank Rütter und Thomas Buncke, Einsatzleiter der Rotenburger Polizei, gerne mehrfach. Gemeinsam stellen sie an diesem Donnerstagmorgen beim Pressegespräch im Dienstzimmer des Rotenburger Verwaltungschefs das vor, was aus den vergangenen Jahren schon bekannt ist und mittlerweile für keine große Aufregung mehr sorgt: die Allgemeinverfügung für den 1. Mai, die die räumlichen Beschränkungen zum Alkoholkonsum in der Kreisstadt an diesem Tag regelt.

Grob geht es um den „Siedlungsbereich Mühlende“, wie Rütter sagt. Dort sei von 8 Uhr morgens bis Mitternacht „das Mitführen und Trinken alkoholischer Getränke jeglicher Art und das Mitführen von Glasflaschen und Trinkgläsern auf öffentlichen Verkehrsflächen untersagt“. Bei Verstößen, so ist in der Allgemeinverfügung zu lesen, drohe ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro.

„Wir wollen die Eigenverantwortlichkeit der Feiernden in Erinnerung rufen“, sagt Bürgermeister Weber. Die Stadt müsse auf das, was zu erwarten sei, reagieren. Und da sei das vorrangige Ziel wieder, größere Party-Versammlungen mit den entsprechenden negativen Begleiterscheinungen im Stadtgebiet zu verhindern.

Nur zwei Mal habe die Stadt in den vergangenen Jahren überhaupt das Ordnungsgeld verhängt, heißt es aus dem Rathaus. Schon das zeige, dass ein gewisses „Augenmaß“ gewahrt bleibe. Es gehe nicht darum, junge Leute mit Bollerwagen, Musik und Getränken aufzuhalten. Jeder könne sich in halbwegs gesitteter Weise auf den Weg zum Bullensee machen, auch durchs Rotenburger Stadtgebiet. Zudem seien die Flächen von Gaststätten natürlich ausgenommen, auch werde niemand zur Kasse gebeten, der mit einer Kiste Bier oder einer Flasche Wein auf dem Weg zu einer privaten Grillparty im Gebiet des Mühlendes sei.

Einsatzleiter Buncke spricht von einem „gesellschaftlichen Kompromiss“ und dass die Polizisten sehr gut unterscheiden könnten, welchen Gruppen die Menschen, die am 1. Mai unterwegs seien, zuzuordnen sind. Das müsse auch am Bullensee direkt beachtet werden. Denn während dem Maitour-Partyvolk das Betreten der Uferbereiche verboten ist, dürften Familien mit Kindern sehrwohl die dortigen Spielplätze besuchen. Das habe sich in den vergangenen Jahren gut eingespielt.

Die Polizisten hätten einen geschulten Blick, auch bei den Kontrollen an den Zufahrtsstraßen. Leider sei es in den vergangenen Jahren vorgekommen, dass von außerhalb Streit suchende Gruppen angereist seien, die sich in „Schlägereien trainieren“ wollten, so Buncke. Dem soll mit Platzverboten Einhalt geboten werden. Dass es dennoch zu späterer Stunde und mit steigendem Alkoholpegel auch unter den zunächst friedlichen Besuchern vermehrt zu Raufereien komme, sei leider kaum zu vermeiden. Buncke: „Vielleicht denkt aber jemand mal dran, dass man nicht nur den letzten, sondern auch den vorletzten Schnaps weglassen kann.“

Einen großen Strich durch alle Partytouren könnte übrigens das Wetter machen. Nicht, weil die jungen Leuten bei Regen keine Lust zum Feiern haben, sondern weil die Landesforsten wegen der anhaltenden Trockenheit ein generelles Betretungsverbot des Landschaftsschutzgebietes „Grafeler Holz, Hamerloh und Lintel“ rund um den Bullensee aussprechen könnte. Das entscheidet sich nach Rütters Angaben Anfang der Woche. Grillen, offenes Feuer und Rauchen seien sowieso verboten. Dafür drohten bis zu 25 000 Euro Bußgeld.

Lageplan

Die betroffenen Gebiete der Allgemeinverfügung sind über die Homepage der Stadt unter „Amtliche Bekanntmachungen“ einzusehen. www.rotenburg-wuemme.de