Genug Strom für 280 Autos

Öffentliche Ladesäulen für Elektroautos wie am Rotenburger Rathaus sind für die Zahl der Fahrzeuge ausreichend vorhanden, befindet die Kreispolitik. Foto: Krüger

Rotenburg – Der Landkreis wird den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektroautos finanziell nicht fördern. Entsprechende Anträge der Kreistag-SPD und der Linken haben im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr keine Mehrheit gefunden, auch im Kreistag Ende Juni dürfte diese damit unwahrscheinlich sein.

Das Hauptargument der Gegner eines Förderprogramms, dessen Volumen die SPD bis zum Jahr 2021 auf 750 000 Euro beziffert hatte: Es sind ausreichend E-Tankstellen vorhanden. Im Landkreis Rotenburg gab es Ende März 35 öffentliche Ladestationen und 280 rein elektrische Fahrzeuge. Bei normalerweise zwei Ladepunkten pro Ladestation steht den Angaben von Klimaschutzmanagerin Meike Düspohl nach vier zugelassenen E-Fahrzeuge also ein öffentlich zugänglicher Ladepunkt zur Verfügung. Die Kosten für eine öffentliche Ladesäule, wie sie unter anderem am Rotenburger Kreishaus zu finden ist, bezifferte Düspohl auf rund 80 000 Euro für die Anschaffung zuzüglich einer Leasinggebühr. Für die Ladesäulen gebe es aber schon jetzt verschiedene Förderprogramme des Bundes und des Landes. Der Bund sieht Düspohl zufolge für die Region nur noch vier weitere Schnellladesäulen und neun Normalladesäulen überhaupt als förderungswürdig an – und das auf Basis von Prognosen.

Der Antrag der SPD und die Ergänzung der Linken waren bereits im November schon einmal im Ausschuss. Damals wollte sich die Kreispolitik erst einmal einen Überblick über den Bedarf und die Möglichkeiten von Kooperationen mit Stromanbietern verschaffen. EWE als Hauptversorger habe klar gemacht, dass keine Engpässe in der Stromversorgung durch ein Wachstum der E-Mobilität zu befürchten sei. Das Hauptaugenmerk der Versorger und der Stadtwerke liege aber auf der privaten Ladeinfrastruktur – bei der hohen Eigenheimquote werden die meisten Ladeprozesse zuhause über Nacht vorgenommen. Die Stadtwerke Rotenburg und Zeven hatten erst im vergangenen Jahr eine „Wallbox“ auf den Markt gebracht, eine E-Auto-Ladestation für die Garage oder Hauswand. Für den AfR-Kreistagsabgeordneten Rainer Sommermann ist die Förderung der öffentlichen Ladeinfrastruktur in diesem Sinne auch deswegen unnötig, weil „sobald sich Geld mit Elektromobilität verdienen lässt, es genügend Anbieter für Ladesäulen geben wird“.

Die CDU bezeichnete das angestrebte Förderprogramm als Aktionismus. Es sei schließlich noch gar nicht geklärt, wie der Bedarf sich entwickeln wird. Vielmehr müsse der Landkreis sein Geld in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs stecken. Nicht mehr Autos auf der Straße müsse das Ziel sein, sondern weniger.