Neue Wahlkreiseinteilung könnte Folgen für die Region haben

Rotenburg – 598 Abgeordnete soll der Bundestag laut Gesetz haben, 709 sind es aktuell. „Überhangmandate“ machen es möglich. Das sind zu viele, heißt es weitgehend parteiübergreifend, aber eine Lösung, wie die Zahl der Politiker im Parlament begrenzt werden kann, gibt es noch nicht.

Im kommenden Jahr wird wieder gewählt – und auf der Zielgeraden könnte es doch noch Veränderungen geben. Am Dienstag tagt der Koalitionsausschuss aus Union und SPD zum Thema. Der diskutierte Kompromissvorschlag hätte auch Folgen für die Region: Zwei Wahlkreise soll es in Niedersachsen weniger geben – und das betrifft die bisherigen hiesigen Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil (SPD) und Oliver Grundmann (CDU). Muss einer seinen Platz räumen?

Lars Klingbeil hatte lange Zeit ein Ziel: Endlich einmal eine Wahl gegen Reinhard Grindel gewinnen. Doch der Rotenburger CDU-Politiker hatte andere Ziele und wurde 2016 Deutschlands größter Fußball-Funktionär als Präsident des DFB. Nach zwei Niederlagen 2009 und 2013 gegen Grindel und den Einzug über die Landesliste in den Bundestag wurde Kathrin Rösel Klingbeils CDU-Konkurrentin um das Direktmandat im Wahlkreis „Rotenburg I – Heidekreis“ – der Walsroder Genosse gewann deutlich mit 41,2 zu 36,1 Prozent der Stimmen und wurde prompt Generalsekretär seiner Partei. Jetzt ist allerdings der Wahlkreis des 42-Jährigen in Gefahr. Denn: Er wird zu klein. Um fast 19 Prozent weicht er bereits vom Sollzuschnitt ab.

Werden die Wahlkreise in Niedersachsen neu zugeschnitten, gerät er in den Fokus. Am Dienstag treffen sich die Spitzen der Regierungsparteien, Klingbeil bereitet für die SPD Themen vor. Dass jetzt, ein Jahr vor der Wahl, noch Lösungen gefunden werden, zweifelt er aber an, weil die vorliegenden Vorschläge von SPD und Union nicht kompatibel sind: „Es gibt Kriterien dafür, wann Wahlkreise neu zugeschnitten werden müssen. So was muss sorgfältig vorbereitet werden. Die Verzögerung der Union macht das für die kommende Legislatur schwer. Ich will deswegen eine Reduzierung der Listenmandate und nicht der Wahlkreise. Von größeren Wahlkreisen halte ich nichts.“

Im Gespräch stehen verschiedene Optionen: Klingbeils Heimat, der Heidekreis, könnte Osterholz-Verden angegliedert werden. Oder Klingbeils bisherigem Wahlkreis wird ganz Rotenburg und ein Teil des Kreises Stade zugeschlagen. Das wiederum könnte für den bisherigen Mandatsinhaber auch im Nordkreis Rotenburg, Oliver Grundmann (CDU), zu Problemen führen: Gegen den dann mächtigeren „Süden“ mit SPD-Generalsekretär Klingbeil wäre es für ihn schwierig. Für Grundmann könnte sich aber noch eine andere Tür öffnen, wenn sein Wahlkreis zerschlagen wird: In Kreis Stade hat der von der CDU gestützte parteilose Landrat Michael Roesberg überraschend erklärt, er werde 2021 nicht wieder antreten. Grundmann, erfahrener Politiker und Jurist, dazu auf Nachfrage: „An derartigen Spekulationen beteilige ich mich grundsätzlich nicht. Ich konzentriere mich mit ganzer Kraft auf mein Abgeordnetenmandat.“

Bliebe alles beim Alten, wäre der Weg sowieso frei für Grundmann im Bereich „Rotenburg II – Stade I“: Nachdem Reinhard Grindel die Gerüchte um eine mögliche Rückkehr in die Politik beendet und Ambitionen auf das Direktmandat im dortigen Wahlkreis vor einigen Wochen bestritten hat, scheint es für Grundmann keinen parteiinternen Gegenkandidaten zu geben – wie üblich für den Mandatsinhaber. Grundmann wie Klingbeil betonen in der ganzen Debatte indes ihre Heimattreue. Wegen der Corona-Pandemie gebe es derzeit zwar viel wichtigere Aufgaben, aber auf die Nominierung in ihrer jeweiligen Partei als Bundestagskandidaten in ihren bisherigen Wahlkreisen arbeiten beide doch hin.

Grundmanns Wahl soll Ende September in Stade stattfinden, Klingbeil lässt den hiesigen Genossen mehr Zeit: „Ich habe meiner Partei vor Ort vorgeschlagen, die Aufstellung erst im kommenden Jahr durchzuführen.“ Wie ernst es der Berliner Politik mit einer Wahlrechtsreform ist, bleibt abzuwarten. Viele „Schwergewichte“ beider Regierungsparteien werden sicherlich nicht an ihren sicheren Wahlkreisen rütteln lassen wollen. Auch laufen sich in vielen Kreisverbänden Kandidaten aller Parteien bereits warm.

Sich dann, wenn es im Bereich Heidekreis-Rotenburg-Stade zu aus ihrer jeweiligen politischen Sicht schwierigen Veränderungen am Zuschnitt kommen würde, woanders aufstellen zu lassen, wiegeln sowohl Grundmann als auch Klingbeil ab. Der Stader Grundmann: „Ich habe erklärt, meine Kraft weiterhin für mein Bundestagsmandat einsetzen zu wollen. Das dürfen meine Wählerinnen und Wähler auch von mir erwarten. Gibt es massive Veränderungen beim Wahlkreiszuschnitt oder sogar die Auflösung eines Wahlkreises, dann ist dies durch unsere Parteigremien und durch mich neu zu bewerten. All dies ist zurzeit allerdings eine rein hypothetische Frage.“ Und Klingbeil stellt kurz und knapp fest: „Klar ist für mich, ich trete in meiner Heimat an. Nirgendwo sonst.“

Zur Info: Die Wahlkreise

Das Bundesgebiet ist derzeit in 299 Wahlkreise eingeteilt. Nummeriert wird von Nord nach Süd. Die Zahl der Wahlkreise in den Ländern muss den gesetzlichen Vorgaben nach deren Bevölkerungsanteil möglichst entsprechen, und die Bevölkerungszahl eines Wahlkreises soll nicht mehr als 15 Prozent von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl der Wahlkreise abweichen. Beträgt die Abweichung mehr als 25 Prozent nach oben oder unten, ist eine Neuabgrenzung vorzunehmen. Maßgeblich hierfür ist die Zahl der deutschen Bevölkerung unabhängig von ihrem Alter.

Bei der Einteilung sollen die Grenzen der Gemeinden, Kreise und kreisfreien Städte nach Möglichkeit eingehalten werden. Zum Wahlkreis „Rotenburg I – Heidekreis“ gehören nach Angaben des Bundeswahlleiters 45 Gemeinden – der gesamte Heidekreis und im Kreis Rotenburg die Kommunen Rotenburg, Scheeßel, Visselhövede, Bothel, Fintel und Sottrum. Die Einwohnerzahl des Wahlkreises liegt bei knapp 215.000. Zum Wahlkreis „Stade I – Rotenburg II“ gehören die Rotenburger Nordkreis-Kommunen Bremervörde, Gnarrenburg, Geeste-quelle, Selsingen, Sittensen, Tarmstedt und Zeven sowie im Kreis Stade Buxtehude, Jork, Stade, Apensen, Fredenbeck, Harsefeld, Horneburg und Lühe mit zusammen 252.000 Einwohnern. Der Rest des Kreises Stade gehört zum Wahlkreis „029: Cuxhaven – Stade II“.