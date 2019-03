Gemüse wie bei den Indianern

Rotenburger Kita Tabaluga Gastgeber für ersten Workshop im neuen Nabu-Projekt

+ Mehr als 30 Paten und Erzieherinnen earbeiten sich Details für das Gärtnern mit Kindern.

Rotenburg – „Damit Kinder die Chance haben, das Werden einer Pflanze vom ganz kleinen Samen bis zum fertigen Gemüse zu erleben.“ So beschrieb eine Seniorin ihre Motivation, sich als Patin am Kindergarten-Hochbeeteprojekt des Nabu Rotenburgs zu beteiligen. Rechtzeitig zu Beginn der Saison fand dafür jetzt der erste Workshop statt. Dabei kamen mehr als 30 Paten und interessierte Erzieherinnen in der gastgebenden Rotenburger Kita Tabaluga zusammen, berichtet der Nabu.