„Gemeinschaft wird großgeschrieben“

Dorfwettbewerb: Mulmshorn bereitet sich auf Ortstermin vor

+ Jens Bartsch

Mulmshorn - Von Guido Menker. Große Freude in Mulmshorn. In diesem Jahr nimmt die Rotenburger Ortschaft am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil. Ein erstes Treffen, zu dem alle Bewohner eingeladen waren, ist bereits gelaufen. So langsam machen sich die Organisatoren an die Arbeit. Wir haben darüber mit dem stellvertretenden Mulmshorner Ortsbürgermeister Jens Bartsch gesprochen.