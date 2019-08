Grafe und Grüne schließlich sich im Stadtrat zusammen

Rotenburg - Marje und Frank Grafe wollen sich nach ihrer Trennung von der SPD-Fraktion im Rotenburger Stadtrat mit den Grünen zusammentun und eine neue, gemeinsame Gruppe bilden. Das haben die beiden Sozialdemokraten zusammen mit der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Elisabeth Dembowski am Freitagvormittag in einem Gespräch mit der Rotenburger Kreiszeitung mitgeteilt.

Die beiden Sozialdemokraten haben in den vergangenen Tagen Kontakt mit den Grünen aufgenommen. „Wir haben dann lange darüber gesprochen und uns für eine gemeinsame Gruppe entscheiden, weil wir glauben, dass eine Vereinzelung im Stadtrat nicht dazu führt, dass die Vorhaben in der Stadt gut umgesetzt werden können“, erklärte Elisabeth Demobowski. Es gehe auch darum, Ressourcen zu bündeln, weil sonst Kräfte und Know-how verloren gingen.

Mit der Trennung der Grafes von der SPD-Fraktion verändern sich in den Fachausschüssen, aber vor allem auch im Verwaltungsausschuss (VA) die Mehrheitsverhältnisse. Die CDU verfügt im VA über drei und die SPD nur über zwei Plätze. Die Grünen haben einen Platz sicher, und die beiden noch freien Sitze müssten unter den Gruppen Grafe, WIR und FDP ausgelost werden. „Es wäre der ,worst case‘, wenn wir kein Losglück hätten“, sagte Frank Grafe gestern. Dann nämlich würden die Mehrheitsverhältnisse im vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss kippen – „und das wollen wir nicht“. Durch den Zusammenschluss von Grafe und Grünen ließe sich genau das verhindern: Diese neue Gruppe erhalte zwei Sitze im VA, und über den letzten freien Platz müsse in der Ratssitzung am kommenden Donnerstag das Los entscheiden. Einer bleibt also außen vor – entweder die FDP oder aber die WIR.

Vor diesem Hintergrund betonen Marje und Frank Grafe, dass ihre Trennung von der SPD-Fraktion nicht inhaltlicher Natur sei. Aber es habe von Beginn der Wahlperiode an Schwierigkeiten gegeben bei den Fragen, wie man Zielsetzungen formuliert und sich organisiert. Es sei einfach nicht so kommuniziert worden, „wie es üblich wäre“, erklärte Frank Grafe. Er selbst habe sich schon lange nicht mehr in der Fraktion sehen lassen. Das sei nicht einfach nur seiner beruflichen Situation geschuldet. Marje Grafe sei hingegen immer wieder auch in die Fraktionssitzungen gegangen, zeigt sich allerdings von der Kommunikation ebenfalls enttäuscht. Ein Beispiel: Sie ist Mitglied im Schulausschuss, doch die SPD hatte für sie einen Stellvertreter in der letzten Sitzung antreten lassen. Für Marje Grafe blieb nur noch ein Platz im Publikum. Mit der Transparenz und der Teilhabe sei es immer schlechter geworden, so Marje Grafe.

Dennoch betonen beide: Das Parteibuch wollen sie nicht abgeben. Im Gegenteil: „Wir wollen im Rat mitarbeiten.“ Um das sicherzustellen, sei es erforderlich, sich als Gruppe von der SPD-Fraktion zu trennen. Es gehe ja auch darum, entsprechend der Themen mit Informationen versorgt zu werden. Marje Grafe: „Es gibt keine inhaltliche Veränderung, sondern nur eine in der Organisationsform.“ Man sei seit mehr als 20 Jahren dabei. „Wir wollen was für die Stadt tun, das ändert sich doch nicht“, so Frank Grafe. Über eine Rückkehr zu sprechen, sei zu früh. Auch, wenn man „durch und durch“ Sozialdemokrat sei.

Was die neue Organisationsform betrifft, hat sich nun allerdings noch einmal etwas getan. Elisabeth Demobowski unterstrich: „Wir wollen kein Spaltpilz sein.“ Sie spricht von einem „Experiment“. Die nun größere Gruppe biete Möglichkeiten, auch wenn es um Vertretungen in den Ausschüssen geht. Die eigene Position werde gestärkt. In der Fraktion seien alle für die neue Zusammenarbeit. Weiterhin lege man Wert auf akribisches Arbeiten und protokollieren, eine gute und offene Gesprächskultur.