Gemeinsam Vorurteile abbauen

Unterstedt – Wenn im Kulturhaus auf dem Campus-Gelände Unterstedt laute orientalische Musik zu hören ist, Kinder spielen, toben und kreischen, Erwachsene tanzen, alle gemeinsam speisen und sich angeregt unterhalten, hat das einen ganz besonderen Grund. Rund 100 Besucher feiern gemeinsam das Campus Sommerfest.

Eigentlich sollte vor dem Café Campus ein Sommer-Picknick-Vergnügen stattfinden. Hier treffen sich die Bewohner der Wohneinrichtung einmal im Monat zum Klönschnack. Ein drohendes Gewitter hatte die Organisatoren aber am Donnerstag veranlasst, die Veranstaltung kurzerhand in das Kulturhaus, gleich neben der Kinderpsychiatrie auf dem Campus-Areal, zu verlegen. Der guten Stimmung tat das keinen Abbruch. Im Gegenteil – so rückten alle Besucher noch ein wenig näher zusammen, was sich am Ende als sehr kommunikativ erwies.

Allein die Ehrenamtlichen vom Arbeitskreis Asyl des Diakonischen Werks, Martin Müller-Trau vom Lebensraum Diakonie-- Projekt „vielMEHR“ und Koordinatorin Ehrenamt Evangelischen Mutterhaus, Matina Hoffstedt, sowie der Bereichsleiter Flüchtlingshilfe Johannes Stephens haben kräftig anpacken müssen, um das Haus rechtzeitig bis zum Eintreffen der Besucher herzurichten. Für die 70 Bewohner des Campus und den ehemaligen Bewohnern war das Fest eine unterhaltsame Abwechslung im täglichen Trott. Dazu noch die ehrenamtlichen des Arbeitskreises und Rotenburger Bürger, die Kontakt zu Menschen aus verschiedenen Krisengebieten der Welt mit anderen Kulturen und Religionen suchen. „Wir wollen, dass alle Gäste Spaß haben. Das Fest soll helfen, Vorurteile auf beiden Seiten abzubauen“, so Hoffstedt. „Wir werden zukünftig noch weitere Projekte durchführen, um Menschen zusammenzuführen. Sie sollen sich kennenlernen und austauschen, unabhängig davon, wo sie herkommen.“

Für ein reichliches Angebot am Büfett haben die Besucher selbst gesorgt. Nahezu jeder Gast hat etwas Süßes oder Deftiges nach heimatlichen Rezepten zubereitet und mitgebracht. So war auch das Büfett bunt gemischt wie die Nationalitäten der Besucher. Das gemeinsame Tanzen im Reigen zu orientalischen Rhythmen von der Band Ugarit und dem Sänger Kheri Shvan sorgten für beste Stimmung und war sicherlich ein Indikator dafür, wie gut sich zumindest die Teilnehmer des Festes, untereinander verstanden haben. Ob Jung oder Alt, allen hat es sichtlich Spaß gemacht.

Für die Jüngsten war das Kinderschminken ein Höhepunkt, aber auch die Spiele mit dem Seil, Wurfringe und Hula-Hupp-Reifen machten ihnen sichtlich Freude. Ein gelungenes Fest. go

Fotos auf

www.kreiszeitung.de