Gemeinsam ohne Druck

Jeseok Bang spielt am Mittwoch, 31. Juli, um 15 Uhr in der St.-Marienkirche Ahausen. Foto:Masahiro Nishio

Rotenburg/Ahausen – Seit 37 Jahren verankert die Rotenburger Gitarrenwoche renommierte Musikkunst, Workshops und Konzerte in Rotenburg und Ahausen. Hans Wilhelm Kaufmann hat das Festival gegründet – und berichtet im Interview, was Teilnehmer und Besucher vom 27. Juli bis 4. August erwartet.

Wenn Sie weit weg gefragt werden, was die Rotenburger Gitarrenwoche ist: Was antworten Sie?

Es ist ein Festival für die Gitarre. Menschen, von Teenager- bis Seniorenalter, kommen aus allen Richtungen nach Rotenburg und Ahausen, um sich eine Woche lang intensiv mit der Gitarre und ihrer Musik zu beschäftigen.

Warum Rotenburg und Ahausen und nicht Hamburg oder Berlin?

Ich habe 1982 einen Ort gesucht, wo wir in einer Gruppengröße von rund 30 Personen in Ruhe und ohne Ablenkung Kursarbeit machen können. Es geht zuerst um die Teilnehmer, die kommen, um zu lernen und neue Eindrücke zu erleben und Freunde kennenzulernen. In Hamburg oder Berlin würden wir so ein Festival zwar für ein großes Publikum machen, das ist aber nicht die Intention der Rotenburger Gitarrenwoche.

Was unterscheidet die Rotenburger Gitarrenwoche von anderen Veranstaltungen dieser Art?

Mir bestätigen unsere Gäste und die Teilnehmenden immer wieder, wie fröhlich entspannt, familiär und gleichzeitig hoch professionell unsere Kurswoche ist. Ich bin überzeugt, dass auch andere Festivals wichtige Impulse für junge Spieler geben, man sieht es ja an der starken Nachfrage. Aber die Mischung aus Gemeinsamkeit – und nicht Konkurrenz – und hohem künstlerischen Anspruch – und nicht Leistungsdruck – ist hier schon ziemlich einmalig.

Wo wohnen und leben die Teilnehmer?

Die jungen Spieler wohnen im kleinen, knuffigen Landheim in Ahausen – bisschen eng, bisschen schlicht, aber sehr gemütlich. Die älteren sind in Privatunterkünften und Gasthöfen untergebracht.

Wonach suchen Sie die Gäste und Teilnehmer aus?

Bei unseren Künstlergästen könnten wir sagen: „Das Beste ist gerade gut genug“: Wir laden Künstler ein, die höchstes Konzertniveau bieten, aber auch menschlich gut zu dieser familiären Gruppenatmosphäre passen. Bei den Teilnehmenden freuen wir uns auf alle, die Freude am Gitarrenspiel haben und gerne mit anderen gemeinsam musizieren wollen.

Aber da muss man bestimmt schon ziemlich gut spielen können, oder?

Das ist oft die erste Frage bei neuen Interessenten. Uns ist es wichtig, dass möglichst alle Spiel-Level vertreten sind, das macht die Gruppe lebendiger und interessanter. Aber man sollte schon gewisse Erfahrungen im Gitarrenspiel mitbringen, vor allem im Zusammenspiel in Gruppen oder im Gitarrenorchester.

Kann ich noch mitmachen?

Jetzt ist es ein bisschen spät! Wir sind schon seit Mitte Mai ausgebucht.

Wie viele Teilnehmer gibt es?

Dieses Jahr sind wir 30 Teilnehmer, die jüngsten um die 15, die ältesten keine 70. Dazu kommen noch unsere Gäste wie Künstler, Aussteller wie Gitarrenbauer, Verleger, sodass wir fast 40 Leute sind.

Was übt den Reiz der Gitarre aus?

Die Gitarre ist ein ideales Instrument für das Spielen in der Kammer, wie man traditionellerweise sagt. Sie hält keine großen Volksreden, wie es das Klavier zum Beispiel kann. Aber sie entfaltet ihren Klangzauber im kleinen, persönlichen Kreis, und das kann sie mit einem Farbenreichtum wie kaum ein anderes Instrument.

Was erwartet die Besucher bei den Konzerten?

Wir haben dieses Jahr gleich drei Gäste, die zum ersten Mal hier zu hören sein werden: Antigoni Goni aus Griechenland, die ich schon seit vielen Jahren kenne; und Lorenzo Micheli aus Italien, den ich erst von zwei Jahren in einem Konzert hörte und tief beeindruckt war von seinem fein ausgeformten Interpretation. Und am Mittwoch, 31. Juli, hören wir noch jemanden, den ich erst seit ein paar Wochen kenne, nämlich den hochbegabten jungen Nachwuchskünstler und vielfachen Preisträger von internationalen Wettbewerben: Jeseok Bang aus Südkorea.

Gibt es ein Leitthema?

Wir haben dieses Jahr kein Leitthema. Manchmal ergibt sich eines aus der Auswahl der Gäste oder wenn ein Jahresjubiläum ansteht, dann greifen wir das gerne auf. 2018 war es uns ein Anliegen, den stetig wachsenden Frauenanteil in der Gitarrenszene vorzustellen, deshalb hatten wir ausschließlich Künstlerinnen und Gitarrenbauerinnen eingeladen. Und dieses Jahr freuen wir uns auf die Impulse, die uns die neuen Gäste geben werden.

Gibt es denn Neuerungen im Jahr 37 der Rotenburger Gitarrenwoche?

Eine organisatorische oder inhaltliche Neuerung nicht. Aber es etabliert sich etwas Neues: Das Konzert am Mittwochnachmittag war in den letzten zwei Jahren eher ein Experiment, aber es ist gut angenommen worden, sodass wir das als ständiges Konzert für junge Nachwuchskünstler anbieten werden. Ein schönes Sommerprogramm: Man geht um 15 Uhr ins Konzert, und hinterher genießt man noch Kaffee und Kuchen und die schöne Umgebung.

Wie lange machen Sie das noch?

Das weiß ich gar nicht so genau. Ich verspüre jedes Jahr wieder große Vorfreude auf die Begegnung mit vielen jungen Leuten und die Arbeit an zeitloser Musik. Und solange die Nachfrage so läuft wie dieses Jahr, macht es mir auch besonders Spaß. Aber man weiß nie, was die Zukunft bringt.

Karten und Infos

Tickets für alle Konzerte gibt es nur an der Abendkasse. Einzelkarten kosten 15 Euro (ermäßigt 10), Familienkarten (zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder) für alle Konzerte 50 und für ein Konzert 30 Euro, eine Festivalkarte für eine Person 25 Euro (20). Das Teilnehmerkonzert zum Abschluss ist kostenlos, es wird um Spenden gebeten. Weitere Infos gibt es online unter www.rotenburger- gitarrenwoche.de.