Gemeinsam gegen Fremdenfeindlichkeit

Rotenburg – Es ist ein Thema, das seit einigen Wochen die Menschen öffentlich stark bewegt, auch wenn es schon lange schwelt: Rassismus. Der Tod des Amerikaners George Floyd hat eine starke Debatte ausgelöst, auch in Deutschland ist dies spürbar, sagt das Streetworker-Team aus Eduard Hermann und Franziska Gölitzer bei einem Pressegespräch im Rotenburger Rathaus. Daher haben sie sich überlegt, wie man in der Wümmestadt ein Zeichen gegen Rassismus setzen kann.

Viele Protestmärsche hat es zuletzt in den USA gegeben, aber auch in Rotenburg war man nicht untätig. So gab es bei den Rotenburger Werken ein acht Minuten und 46 Sekunden langes Schweigen gegen Fremdenfeindlichkeit. Jetzt wollen Hermann und Gölitzer die Jugendlichen bewegen, sich mit ihrem Gesicht gegen Rassismus zu positionieren. Von Montag bis Donnerstag sind sie in der IGS an der Gerberstraße sowie in der Ahe als auch am Ratsgymnasium. Dort können sich Schüler fotografieren lassen, die Polaroid-Bilder landen dann an einer Stellwand. Diese soll später im Rathaus aufgestellt werden. „Die sozialen Medien haben gezeigt, dass sich die Jugendlichen damit beschäftigen, was gerade passiert“, sagt Gölitzer.

Schüler und Eltern seien bereits informiert, denn es ist wichtig, dass die Schüler ihre Einverständniserklärung mitbringen und den Streetworkern aushändigen. Die Resonanz der Schulen auf ihre Anfrage sei positiv gewesen, so Hermann. Und auch die Lehrkräfte dürften gerne mitmachen. „Es ist wichtig, das jetzt auch zu machen, weil das Thema aktuell ist“, meint der Streetworker.

Das Internet zu nutzen, komme nicht in Frage. „Wir finden es schöner, mit den Schülern persönlich in Kontakt zu treten und uns mit ihnen auszutauschen“, ergänzt Gölitzer. Denn viele Jugendliche würden das Thema auf Rotenburg übertragen, auch, wenn es um Polizeigewalt geht. „Wir wollen die Unterschiede erklären, was in Amerika passiert und wie es hier ist“, so Gölitzer. „Rassismus ist allgegenwärtig und überall, und wir gucken, wie wir präventiv und aufklärend unterstützen können.“