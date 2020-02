Gemeindehaus steht wieder im Fokus

Rotenburg – Bevor Superintendent Michael Blömer am Donnerstagabend zur Kreissynode nach Kirchwalsede gefahren ist, hat er bereits die Rotenburger Kreiszeitung über ein Thema informiert, das dort auf der Tagesordnung stehen sollte: „Sachstand zur Planung eines Kirchenzentrums in Rotenburg.“ Ein Thema, das in den zurückliegenden Jahren immer wieder die Rotenburger Kirchengemeinde beschäftigt und viele Diskussionen ausgelöst hat. Eine Entscheidung ist auch jetzt noch nicht gefallen, aber so viel steht fest: Das Gemeindehaus der Rotenburger Stadtkirchengemeinde rückt bei den Überlegungen wieder deutlich in den Fokus. Vor allem aus Kostengründen nehmen die Stadtkirchengemeinde sowie der Kirchenkreis von der Idee, am Kirchhof einen Neubau zu errichten, Abstand.

Bereits seit mehreren Jahren gibt es die Überlegungen, ein kirchliches Zentrum am Kirchhof zu installieren, in dem alle kirchenkreiseigenen Dienste – das Diakonische Werk, die Mitarbeitervertretung, der Kirchenkreisjugenddienst und das Fund-raisingbüro – unter einem Dach sind. Auf diese Weise wollte man Synergieeffekte erzielen und ein umfassendes Zentrum für Ratsuchende und kirchliches Leben schaffen. Ferner war angedacht, weitere diakonische Einrichtungen, als externe Partner, die nicht direkt dem Kirchenkreis angehören, mit ins Boot zu holen. Denn: „Vor allem die Räume unseres Diakonischen Werkes sind renovierungsbedürftig und sollten dringend auch an einem Ort zusammengeführt werden“, so Blömer. Das Gemeindehaus würde das nicht hergeben. „Es zeigte sich, dass es in diesem Fall wirtschaftlicher wäre, neu zu bauen“, so Blömer. Für den Neubau waren die Grundstücke Am Kirchhof 11 und 12 angedacht. Die Stadtkirche hätte ihr Gemeindehaus aufgegeben. Ein Neubau sprengt aber den Kostenrahmen, und die erhofften Synergien ergeben sich nicht. Das gesamte Risiko verbliebe beim Kirchenkreis, denn die externen Partner kämen nur als Mieter infrage. „Daraufhin hat der Kirchenkreisvorstand entschieden, von einem großen Projekt mit weiteren diakonischen Einrichtungen freier Träger Abstand zu nehmen“, erläuterte der Superintendent. Und weil die Diakoniesozialstation ihren jetzigen Standort im hinteren Bereich des Gemeindehauses aufgeben und nach Waffensen ziehen wird, ergäben sich im Gemeindehaus neue Möglichkeiten für eine kleinere Projekt-Variante – mit der Stadtkirchengemeinde und dem Kirchenkreis sowie dem Diakonischen Werk unter einem Dach. Einen Architektenentwurf gibt es bereits, der aber noch einmal ergänzt werden müsse, betonte Kirchenvorstands-Chef Hilmer Drögemüller. Und wie geht’s nun weiter? Die Planungen werden vorangetrieben, dann geht es an das Finanzierungskonzept. Blömer: „Wenn es gut läuft, könnten wir im Sommer oder Herbst im Kirchenvorstand der Stadtkirche und in der Kirchenkreissynode über ein Konzept abstimmen.“ Das seien die Gremien, die das letzte Wort haben. Die Umbaumaßnahmen im jetzigen Gemeindehaus hielten sich allerdings in Grenzen, weitere Büros könnten dort entstehen, wo jetzt noch die Bühne zu finden ist. Der große Saal an sich soll erhalten bleiben. In das Haus ziehen dann auch die Beratungsstellen des Diakonischen Werkes ein – die Häuser an der Glockengießerstraße sowie das am Kirchhof würden verkauft. Was die Stadtkirchengemeinde mit ihrem Haus gleich daneben am Kirchhof machen würde, sei noch nicht entschieden, so Drögemüller.