Ein gemäßigter Messias

Rotenburg - Von Henrik Pröhl. Dieser dritte Advent dürfte zumindest einer Persönlichkeit ein Freudentag gewesen sein. Georg Friedrich Händel wird sich amüsiert haben, dass sein Messias an diesem Sonntag gleich zwei Mal zu Gehör gebracht wird. Sottrum und Rotenburg haben am selben Tag die grandiose Idee, das wohl populärste Werk Händels aufzuführen. Mancher Zuhörer wird mit sich gerungen haben, für welchen Messias er sich entscheiden soll. Klug ist dieses Termin-Management nicht, sonst hätten sicherlich noch mehr Zuhörer den Weg in die Rotenburger Stadtkirche gefunden. So bleiben also einige Bankreihen frei.

Was Kreiskantor Simon Schumacher programmatisch erdacht hat, ist eine Trilogie, die dem Oratorium Händels durchaus zu eigen ist. Er widmet sich mit seiner Stadtkantorei, vier Solisten und dem Elbipolis Barockorchester dem ersten Abschnitt des Werkes: Ankunft und Geburt Jesu. Weil das nicht abendfüllend ist, mischt er die Orchestersuite in D-Dur von Johann Sebastian Bach drunter. Hier kann das sportliche Orchester aus Hamburg zeigen, was es drauf hat, und das geschieht im Stehen ohne Dirigent, aber mit akrobatischem ersten Geiger. Galant im Stil, flott im Tempo und elegant im Sound präsentiert das Orchester diese schmissige Suite Satz für Satz. Ob einst Bach mit seinem Collegium musicum im Zimmermann‘schen Kaffeehaus zu Leipzig so aufgespielt hat?

Höhepunkt und zugleich inniger Ruhepol, beinahe einer göttlichen Ahnung gleich, schwebt das wohl berühmteste „Air“ mit lang gehaltenen Akkorden und weit ausgreifenden Kantilenen über der in Oktavsprüngen fortschreitenden Basslinie sphärisch durch den Raum. Die Folgesätze werden wieder sportiv gepackt. Das sorgt für Applaus, von dem anfänglich eigentlich abgeraten wurde. Aber Begeisterung muss einfach raus.

Nun also der Messias. Seit seiner Uraufführung 1742 in Dublin geistert er durch die Kirchen dieser Welt, gehört zum Stamm-Repertoire eines jeden Kirchenmusikers. Was mag man sich in Anbetracht so vieler Aufführungen vornehmen, um das Oratorium immer wieder neu zu Gehör zu bringen? Simon Schumacher wählt den vorsichtigen Weg, nimmt beinahe alle Tempi deutlich zurück, lässt es gemäßigt angehen. Dabei agiert er als Organist und unaufgeregter Dirigent. Sein Vorgänger Karl-Heinz Voßmeier sitzt im Orchester und bedient das Cembalo. Tenor Martin Hundert singt mit weicher, zurückhaltender Stimme ohne merklichem Strahl sein „Comfort me“ (Tröste dich). Christian Wagner hat einen runden, kernigen Bass, der sich besonders in „For behold, darkness shall cover the earth“ (Denn siehe, Finsternis wird die Erde bedecken) überzeugend ausmacht. Altistin Franziska Buchner liefert mit warmer Stimme und beachtlichem Volumen. Franziska Stürzel ist für die kurzfristig erkrankte Sopranistin Jasmin Delfs eingesprungen und singt ihren Part mit gedeckelter und introvertierter Stimme.

Die Stadtkantorei ist immer dann wirklich stark, wenn sie vierstimmig im Block singt, da sind Kraft und Wohlklang zu vernehmen, gerät schon mal „Wonderful, Counsellor, the migthy God“ (Wunderbar, Ratgeber, der starke Gott) zu einem gemeißelten Glaubensbekenntnis. Bei „His yoke is easy“ (Seine Last ist leicht) machen es sich die motivierten Kantoristen wiederum nicht ganz so leicht. Nach 90 Minuten endet der Messias abrupt mit dem ersten Teil, was irritieren mag. Aber dies ist ja auch nur der Auftakt zum „Messiah-Project“, im März geht‘s weiter. Lang anhaltender Applaus. „Das war wirklich große Klasse“, ruft ein Besucher. „Fröhlich und erhebend“, äußert ein anderer Gast beim Hinausgehen. Eine Zuhörerin ist da kritischer: „Die Abschlüsse im Chor waren oft nicht zusammen.“ Superintendent Michael Blömer lässt sich nicht beirren: „Super, tolles Erlebnis!“ Schumacher gibt „Glory to God“ (Ehre sei Gott) für Kantorei und Orchester als Zugabe, denn „das Halleluja gibt es nur in Sottrum“, sagt er. Und Händel sitzt auf einer Wolke und reibt sich die Hände.