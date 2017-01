Geldhaus als Green Building

Zeven - Von Joachim Schnepel. Derzeit sieht es noch nach wüster Baustelle aus. In allen Stockwerken des riesigen Gebäudes an der Kivinan-Straße sind Handwerker bei der Arbeit. Es wird gebohrt, gehämmert, gesägt und gemauert, was das Zeug hält. Und es ist laut, schmutzig und staubt ordentlich. Doch schon in gut sechs Wochen – man glaubt es kaum – sollen hier die ersten Mitarbeiter ihre Büros beziehen. Die Rede ist von der neuen Sparkassenzentrale in Zeven. Ein Baustellenbesuch.

„Wir sind guten Mutes, dass der Zeitplan eingehalten und alles rechtzeitig fertig wird“, gibt sich Sparkassenchef Stefan Kalt optimistisch. Einen Flughafen Berlin-Brandenburg jedenfalls wird es in Zeven nicht geben. Und auch keine zweite Elbphilharmonie, ist sich Kalt sicher. Er weist auf den Kostenplan von 18 Millionen Euro hin, der genau eingehalten werde.

Beim Betreten des imposanten, großzügig verglasten Gebäudes durch die Haupteingangstür befindet man sich zunächst in einem Foyer. Wendet man sich nach links, stößt man hier auf Beratungsräume sowie einen Ruheraum für die Mitarbeiter, erläutert Vorstandsmitglied Kalt bei einem Rundgang, begleitet von Abteilungsdirektor Vorstandsreferat Mathias Schröder. Es gibt zwei Aufzüge und drei Treppenhäuser, erfahren wir. Unten befinden sich Garderoben und Toiletten sowie das Casino, das sich bei Bedarf auch als Veranstaltungsraum für bis zu 400 Personen nutzen lässt.

Der Raum kann durch Trennwände beliebig abgeteilt werden, die Küche wird gerade eingebaut. Das Casino oder auch Betriebsrestaurant, wie es Kalt nennt, ist normalerweise für 81 Personen ausgelegt. Insgesamt arbeiten rund 230 Mitarbeiter in der neuen Sparkassenzentrale. Vom Betriebsrestaurant aus gelangt man durch Schiebetüren auf eine Terrasse mit Holzbohlen und den Garten. Auch hier können bei Bedarf im Sommer firmeninterne Veranstaltungen stattfinden, und es besteht die Möglichkeit, dort zu essen.

Die Garten- und die Gestaltung der Außenanlagen obliegt dem Planungsbüro Windler aus Vorwerk in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro IWU aus Zeven, erzählt Kalt. Überhaupt vergisst er nicht zu erwähnen, dass heimische Firmen und solche aus dem Landkreis bei dem Projekt reichlich berücksichtigt wurden.

Wo immer es möglich war, sei auf Firmen aus der Region zurückgegriffen worden. Derzeit arbeiten rund 100 Bauleute aus den verschiedenen Gewerken täglich auf der Baustelle. Viele Firmen sind gut ausgelastet, so Kalt, und es sei nicht immer einfach gewesen, den passenden Partner zu finden. Letztendlich habe jedoch alles gut geklappt.

160 Parkplätze gibt es auf dem Gelände, plus weitere Besucherparkplätze. Im ersten und zweiten Obergeschoss der neuen Zentrale befinden sich Großraumbüros. Kalt spricht von „Open Space“. Sie zeichnen sich durch spezielle Akustikdecken und schallschluckende Teppichböden aus. Hinzu kommen noch spezielle Büromöbel, die ebenfalls den Schall minimieren. Die Beheizung des Gebäudes erfolgt mittels Geothermie, die Zertifizierung als Green Building ist beantragt. „Damit sind wir ökologisch optimal aufgestellt“, so Kalt. Nach einem Blick in die Vorstandsetage und die Haustechnik im Untergeschoss mit ihrem beeindruckenden Kabelgewirr und vielen Schaltschränken sowie die Tiefgarage endet der Rundgang. Der Einzug der Mitarbeiter ist laut Kalt für Ende Februar/Anfang März geplant. Die offizielle Einweihung soll am 4. April stattfinden. Ein Tag der offenen Tür ist für Mai geplant.

