Haushaltsplus: Geld für Straßen und Kanäle

An der durch die Neubaugebiete mittlerweile deutlich höher frequentierten Kreuzung von der Knickchaussee zur Bundesstraße 440 am Stadtrand von Rotenburg soll ein Kreisel entstehen.

Rotenburg - Von Michael Krüger. Durch das plötzliche Plus im Rotenburger Haushaltsplan für 2019 ergibt sich mehr Spielraum für Investitionen in die städtische Infrastruktur. Wo bis vor wenigen Wochen ein 1,8-Millionen-Euro-Loch klaffte, steht aktuell ein Überschuss von 246.100 Euro. Der Großteil davon soll in bessere Straßen und die Sanierung von Kanälen investiert werden.

Der Vorschlag ist druckfrisch, er kommt am Montagabend im Finanzausschuss des Stadtrats direkt vom Kopierer auf den Tisch. Während sich manch ein Ausschussmitglied noch verwundert die Augen reibt, weil die Zahlen für 2019 insbesondere durch höhere Schlüsselzuweisungen und weitere Steuereffekte plötzlich so viel besser sind, lässt Bürgermeister Andreas Weber (SPD) schon Vorschläge der Verwaltung verteilen, was damit zu machen ist.

„Wir würden die Unterhaltungskosten gerne wieder anheben“, sagt er, und er erntet dafür allerseits zustimmendes Kopfnicken. Schon bei der Vorstellung der einzelnen Haushaltsposten hatten einige Ausschussmitglieder kritisiert, dass zu viele notwendige Arbeiten verschoben oder ganz gestrichen werden sollten. Das Rathausdach ist undicht? „Da können wir ja froh sein, dass es dieses Jahr nicht regnet“, kalauert Dirk Schenckenberg (WIR).

Dass die Situation im Grunde nicht so witzig ist, verdeutlicht eine Anfrage des Rotenburger FDP-Vorsitzenden Gunter Schwedesky. Der hatte schon im August wissen wollen, welche Infrastrukturmaßnahmen die Stadt in nächster Zukunft angehen will. Die Antwort liefert Weber jetzt, nachdem die meisten Parameter fürs kommende Jahr klar sind; seitdem er weiß, was sich die Stadt leisten kann, auch in den Folgejahren. Und da gibt es einige Baustellen.

Ein neuer Kreisverkehr an der B440

Die größte wird wohl der Aus- und Umbau der Harburger Straße sein mit dem geplanten Kreisen am Neuen Markt. Die Verhandlungen auch mit der zuständigen übergeordneten Verkehrsbehörde dazu laufen noch.

Auch die Bundesstraße 440/Brauerstraße in Richtung Visselhövede ist eigentlich Angelegenheit des Bundes, aber die Stadt will dort tätig werden, auch wenn sie dann größtenteils selbst zahlen muss: An der Abzweigung zur Knickchaussee/Moorkamp soll ein Kreisel entstehen, um den zunehmenden Verkehr sicherer zu machen und Fahrradfahrern sowie Fußgängern die Querung zu erleichtern. Immerhin 70.000 Euro Zuschuss sind dafür zugesagt. 400.000 stehen im städtischen Investitionsprogramm fürs kommende Jahr.

Insgesamt, so Webers Plan, für den es von den Ausschussmitgliedern Zustimmung gab, sollen 200.000 Euro vom Überschuss 2019 zusätzlich in den Gebäudeunterhalt sowie die Instandsetzung von Straßen und Kanälen fließen. 2020 soll die Gesamtsumme um 400.000 Euro und ab 2021 jährlich um 600.000 Euro steigen. 112 Straßen, rechnet die Verwaltung vor, bedürfen mittel- und langfristig einer Erneuerung. Das entspreche rund einem Drittel der Straßen Rotenburgs.

Als Beispiele nennt Weber die Hindenburg- und die Wiesenstraße. In den kommenden Jahren fünf bis 20 Jahren seien dafür rund zwölf Millionen Euro nötig. Aber, Weber sagt auch: „Wir müssen die Kirche im Dorf lassen.“ Die Infrastrukturmaßnahmen müssten „mit Augenmaß“ betrachtet werden. Zudem seien die Erneuerungsmaßnahmen durch die Anwohner mitzutragen – zu bis zu 75 Prozent.

Auch für den Gebäudeunterhalt gibt es nun mehr Geld. Und, das ist die gute Nachricht für die Rathausmitarbeiter: 20.000 Euro stehen wieder für die dortige Dachreparatur im Haushaltsplan. Irgendwann wird es vermutlich ja doch wieder regnen.