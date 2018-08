Millionenhilfe für Landwirte wegen Trockenheit: Kreislandwirt plädiert für Selbsthilfe

Umdenken gefordert

+ © Menker Deutlich früher als üblich hat die Maisernte begonnen, weil die Pflanzen sehr trocken sind. Auf 60 Prozent der Ackerfläche im Landkreis steht die Nutzpflanze. © Menker

Rotenburg/Verden - Von Michael Krüger. Jörn Ehlers weiß um die Polemik, die auch in dieser Diskussion schnell mitschwingen dürfte: Bauern leben von Subventionen, und jetzt bekommen sie noch mehr Geld wegen der Ernteausfälle durch die Trockenheit. Dabei betont auch der Kreislandwirt und Vize des Bauernverbandes in Niedersachsen, dass die Millionen an Nothilfe, die am Mittwoch von Bund und Land wegen der Dürre-Ausfälle in Aussicht gestellt werden, „keine oberste Priorität“ für seine Branche hätten. Vielmehr müssten bessere Rahmenbedingungen zur Selbsthilfe geschaffen werden, sagt er.