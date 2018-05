Geld für die Heimatforschung

Der Erlös der Tafelrunde, mit dem Kuratoriumsvorsitzenden Michael Schwekendiek (l.), geht an den Verein der Freunde des Archivs für Heimatforschung in Rotenburg. Wolfgang Dörfler und Wilhelm Hahne (r.) vom Vorstand nehmen die Spende entgegen.

Rotenburg - Von Farina Witte. Mit einem gemeinsamen Festessen unterstützt die Niedersächsische Tafelrunde einen guten Zweck. Einmal im Jahr lädt das Kuratorium Gäste in das Rotenburger Heimathaus ein. „Der Erlös dieser Veranstaltung wird für Zwecke der Heimatpflege verwendet“, erklärt der Kuratoriumsvorsitzende Michael Schwekendiek.

Das Geld der 26. Niedersächsischen Tafelrunde, die im Februar stattfand, geht in diesem Jahr an den Verein der Freunde des Archivs für Heimatforschung in Rotenburg. Zusammengekommen sind dieses Mal 5.807,95 Euro. Der Verein, der sich als Nachfolger des Rotenburger Heimatbundes versteht, wird diese Spende unter anderem in die Rotenburger Schriften investieren. Jährlich bringt der Verein ein Heft heraus, in dem vor allem regionalhistorische Themen aufgegriffen werden. Außerdem organisiert der Verein auch Seminare und Vorträge und betreut das Archiv für Heimatforschung.

Im Mittelpunkt der Tafelrunde steht der Austausch und das Knüpfen neuer Kontakte. Anregungen für einen Austausch bieten jedes Mal drei Vorträge. Hauptredner war in diesem Jahr Jürgen Stackmann, der im VW-Vorstand sitzt. Er hat über die Zukunft der Automobilindustrie gesprochen. Für die kommende Tafelrunde im Februar oder März 2019 hat das Kuratorium bereits Mari Kiviniemi als Rednerin angefragt. Kiviniemi ist ehemalige finnische Ministerpräsidentin und derzeit stellvertretende Generalsekretärin der OECD. Die Finnin kennt die Region bereits, denn 1985 verbrachte sie ein Austauschjahr in Rotenburg und Scheeßel. Wohin der Erlös der 27. Niedersächsischen Tafelfunde geht, steht noch nicht fest. „Das beschließen wir auf einer Kuratoriumssitzung im Oktober“, so Schwekendiek.

Die Tafelrunde wurde 1991 als Spendengala für den Rotenburger Heimatbund gegründet. Zwei Mal musste die Veranstaltung wegen der Brandschäden am Heimathaus pausieren. Die 26 Ausgaben haben laut Schwekendiek zusammen rund 100.000 Euro Spenden eingespielt.