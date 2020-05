Die Gelbe Tonne kommt im Landkreis Rotenburg

Über Jahre haben Politik und Verwaltung im Landkreis für die Einführung einer gelben Tonne für Verpackungsabfälle gekämpft. Nun kommt sie wirklich: Ab Januar ist der Gelbe Sack Geschichte. Aber noch sind einige Fragen offen.

Rotenburg/Helvesiek – Authentischer kann es an diesem Mittwochnachmittag nicht sein. Radlader rattern an der Lagerhalle der kreiseigenen Entsorgungsanlage in Helvesiek-Rehr vorbei, nebenan zertrampelt jemand Kartons, einige der Anwesenden des Kreistag-Ausschusses für Abfallwirtschaft sind noch außer Puste, weil sie gerade vom 60 Meter hohen Berg der alten Hausmülldeponie gewandert sind. Trotzdem lauschen die Politiker bei der Sitzung vor Ort gespannt dem Ersten Kreisrat Torsten Lühring, der einen Sachstandsbericht über die „Rahmenvorgabe zur Einführung der Gelben Tonne“ gibt. Entschieden werden muss nichts, und politisch ist man sich sowieso einig: Das ist gut so. Im Abfallwirtschaftskonzept von 2018 war das Vorhaben verankert, jetzt läuft es an.

Lühring spricht von einem „lang gehegten Wunsch“, von den nicht allzu beliebten Müllsäcken für Verpackungen wegzukommen. Die zerreißen allzu oft, manchmal gibt es Lieferengpässe, und sie sind selbst Plastikmüll. Stattdessen also ein dritter Behälter für jeden Haushalt neben der Altpapier- und Hausmülltonne. Lühring: „Wir sind zuversichtlich, dass es zum 1. Januar klappt.“

Noch laufen die Verhandlungen mit den Betreibern des vom Gesetzgeber eingeführten Dualen Systems allerdings noch. Der Landkreis kann einen Rahmen für die Gestaltung vorgeben, der erfüllt werden muss. In Detailfragen „knirscht“ es dabei weiterhin, wie Ellen Scherer als Leiterin des Abfallwirtschaftsbetriebs bekennen muss.

Zum Beispiel sei noch unklar, wie die Abholung künftig in Sondergebieten wie Wochenendsiedlungen gestaltet wird, wo große Müllwagen nur schwierig Tonnen leeren können. Hierfür wird es vermutlich weiter Säcke geben. Auch müssten noch Lösungen dafür gefunden werden, wenn mehr Mengen anfallen als die, die in eine der kostenlos ausgegebenen Tonnen passen. Klar ist aber, sagt Lühring: „Keiner bleibt auf seinem Müll sitzen.“

Für die Haushalte versprechen Lühring und Scherer Erleichterungen in vielerlei Hinsicht. Die Tonne sei die sauberere und besser zu händelnde Lösung als der Sack, zusätzliche Kosten entstünden nicht. Im Regelfall werde eine 240-Liter-Tonne ausgegeben, für Gewerbe und Mehrparteienhäuser 1 100 Liter. Die Abfallwirtschaft rechnet mit etwa 67 000 Tonnen für den gesamten Landkreis. Einfluss auf die Größe könne man als Verbraucher allerdings nicht nehmen. Der Rahmen gibt nur vor, dass das Behältervolumen „bedarfsgerecht und ausreichend sein“ muss. Die Abholung wird weiterhin 14-tägig erfolgen, allerdings anders als jetzt vermutlich tageweise versetzt zur Hausmüllabfuhr. Das soll Platzprobleme für die Müllwagen zum Beispiel in Sackgassen verhindern. „Wir drängen darauf, dass es unterschiedliche Tage werden“, so Lühring. Dass das wiederum nicht überall gern gesehen werde, betonten einige Ausschussmitglieder. Politisch ändern können sie das aber nicht.