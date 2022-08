Geils in Rotenburg: Reißender Absatz für Wärmepumpen und Fotovoltaik

Von: Andreas Schultz

Teilen

Ungenutzte Dachfläche zum Energielieferanten machen: Für private Fotovoltaikanlagen besteht ungebrochen hohe Nachfrage – wie hier in Horstedt. © Schultz

Strom und Gas sind teuer, groß ist die Nachfrage nach alternativen Wegen des Heizens. Die Warteliste von Frank Geils von der gleichnamigen Rotenburger Firma für Solar-, Heizungs-, Sanitär- und Elektroanlagen ist lang, was unter anderem den privaten Wärmepumpeneinbau angeht.

Rotenburg – „Wir sind hier am Freischwimmen“, sagt Frank Geils. Auf seinem Schreibtisch stapeln sich die Kundenaufträge und -akten. Dem Geschäftsführer der gleichnamigen Rotenburger Firma für Solar-, Heizungs-, Sanitär- und Elektroanlagen und seinen Mitarbeitern geht es derzeit wie vielen Firmen in der Region: Die Nachfrage für die Dienstleistungen ist hoch, vor allem die Installation von privaten Fotovoltaikanlagen und Wärmepumpen ist heiß begehrt.

Da sich der Energielieferant und der -verbraucher gut ergänzen, lohnt ein Blick auf gemeinsame Zahlen: Nimmt man die beiden Produkte zusammen, erreichen die Firma im Schnitt etwa sechs Anfragen pro Tag auf Neuinstallation. Entsprechend voll sind die Auftragsbücher des Dienstleisters. Die Motivation ist klar: Die ständig steigenden Kosten für Strom und Gas lassen die Menschen über Alternativen nachdenken. Oft erwächst daraus der Entschluss, die Gasheizung gegen eine Wärmepumpe zu tauschen, die durch eine ebenfalls neue Fotovoltaikanlage gespeist wird.

Hohe Investitionskosten, aber zum Teil gefördert

Dabei stellen dieses Paket eine große Investition dar: Rund 20 000 Euro kann eine 5-kW-Fotovoltaik-Anlage mit Speicher für die Abendstunden für ein Einfamilienhaus kosten, wie es aus dem Büro Geils heißt. Die dazu passende Wärmepumpe schlägt aktuell mit 24 000 Euro zu Buche – seit Februar habe sich der Preis monatlich nach oben verändert. Allerdings fördert das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eine solche Installation im Normalfall mit 25 Prozent, beim Austausch besonders alter Heizungen mit bis zu 35 Prozent. In Einzelfällen sind auch bis zu 40 Prozent möglich.

Klar, eine Wärmepumpe kann Geils einbauen. Die muss aber erst bestellt werden. Die hohe Nachfrage und der Wegfall der Produktion von Einzelteilen in der Ukraine sorgen bei den Anbietern für lange Wartelisten. Bis zu sechs Monate kann es dauern, bis das Gerät zum Einbau bereitsteht. Diese Wartezeit passt zu Geils Warteliste, die in der Auftragsflut entstanden ist: Die wird nach und nach abgearbeitet. „Im Augenblick bauen wir zwei Wärmepumpen pro Woche ein, das sind jährlich etwa 100“, sagt der Geschäftsführer. Zum Vergleich: Vor dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine waren es noch 15.

Mehr als arbeiten können wir auch nicht.

Zwei Wärmepumpen pro Woche und zwei Baustellen mit Fotovoltaikanlagen: Mehr ist den 28 Festangestellten und den hinzubestellten Subunternehmern nicht möglich. „Mehr als arbeiten können wir auch nicht“, sagt Geils an diesem Nachmittag mehrfach, während im Hintergrund nahezu ununterbrochen Telefone durch die Büroräume schallen. Neben der Tatsache, dass Wärmepumpen derzeit mit rund sechs Monaten Wartezeit den Besitzer wechseln, wird der Fachkräftemangel zum Flaschenhals. Neue Auszubildende hat die Firma im Gegensatz zum vergangenen Jahr nicht finden können. Und ganz nebenbei gibt es ja auch noch die „normale Arbeit“, die Einsätze der Firma in Kindergärten, Schulen und privaten Baustellen.

Natürlich gibt es auch dringendere Fälle. Geils spricht von einem Kunden, dem der Wassertank der Gasheizung geplatzt ist und nun einen zeitgemäßen Ersatz haben möchte. „Was soll ich da sagen? Warte bis Februar?“, fragt der Meister des Installateur- und Heizungsbauhandwerks rhetorisch. Der Großhändler könnte nicht anders als den Kunden auf die Warteliste zu setzen. „Die sagen: Wir haben nichts. Der muss sich leider hinten anstellen.“ Zum Glück des Kunden hat Geils beim zurückliegenden Regierungswechsel einige Geräte auf Reserve gekauft. Er habe „ein glückliches Händchen“ gehabt in seiner Vermutung, dass es bei Heizungen einen Aufschwung in Richtung erneuerbare Energiequellen geben werde. „Als andere Firmen angefangen haben, sich das zu überlegen, hatten wir schon gekauft“, blickt Geils zurück. Der Kunde bekommt also seinen Ersatz – die Sorge vom Winter ohne Heizung verfliegt.

Volles Repertoire am Firmenstandort – und Frank Geils ist stolz drauf: Während der Firmenwagen an der Wallbox den Strom aus der Fotovoltaikanlage lädt, steht die aus gleicher Quelle gespeiste Wärmepumpe für kältere Monate bereit. © Schultz

Vor der Auftragsflut habe die Firma noch ohne handwerkliche Unterstützer von außen gearbeitet, nun packen helfende Hände dabei mit an, Schienen auf Dächer zu setzen und dort die Fotovoltaik-Module festzuschrauben. Ein Kollege, Elektriker, hat aufgrund der großen Auftragsmenge momentan nur eine Aufgabe in der Arbeitsteilung: Dem Installationsteam „hinterherlaufen“, wie Geils sagt, und Wechselrichter installieren, die aus dem Gleichstrom der Solaranlagen Wechselstrom für die Steckdose machen.

Dass „alle nach Fotovoltaik fragen“ hat nicht ganz so grobe Auswirkungen auf die Wartezeiten bei Modulbestellung und -verbau wie im Segment der Wärmepumpen. „Da sind wir gewillt, kurzfristig zu reagieren“, formuliert der Meister. Viele seiner Anrufer seien unter anderem durch das jüngste Schreiben der Stadtwerke Rotenburg mit gestiegenen Preisen und Abschlägen dazu motiviert, das höre er bei Anfragen immer wieder. Die jüngsten Preissteigerungen hätten den seit Monaten anhaltenden Trend vor Ort noch einmal befeuert. Geils hofft darauf, bis Weihnachten 45 Anlagen auf Dächer und eine große Zahl Pumpen in Privatwohnungen zu bringen. Und wenn dann der Strom vom Dach nicht reicht, kommt der aus der Steckdose dazu. Und das heißt: Mehr warme Haushalte ohne teures Gas.